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15 мест, которые выглядят так, словно они не с нашей планеты

15 мест, которые выглядят так, словно они не с нашей планеты

Иногда смотришь на фотографию какого-либо места нашей планеты и просто не веришь, что такое может быть в реальности. Мы собрали именно такие снимки. Снимки мест, которые словно из какого-то потустороннего мира. Все-таки природа умеет удивлять.
15 мест, которые выглядят так, словно они не с нашей планеты
Достопримечательности, окутанные самыми интересными легендами

Достопримечательности, окутанные самыми интересными легендами

Современный человек вряд ли поверит в мифы и легенды. Однако, несмотря на множество имеющихся достоверных фактов, сказания до сих пор не теряют своей популярности. Каждый экскурсовод использует наиболее яркие истории для привлечения внимания слушателей. Ведь легенды вызывают чувство удивления и
Достопримечательности, окутанные самыми интересными легендами
Странные, но эффективные механизмы защиты диких животных

Странные, но эффективные механизмы защиты диких животных

Сегодня речь пойдет вовсе не о тиграх, львах и медведях. Вы что-то слышали о креветке, способной переломать вам кости? А о взрывающихся насекомых-камикадзе? Ниже вы найдете 25 занимательных примеров самых причудливых механизмов самообороны в дикой природе.
Странные, но эффективные механизмы защиты диких животных
4 детские задачки, которые решат не все взрослые

4 детские задачки, которые решат не все взрослые

Иногда детишкам задают такие задачи, над которыми половина офиса может зависнуть, забыв о работе. А малыши решают их с ходу. Перед вами четыре таких задачки, попробуйте их решить.
4 детские задачки, которые решат не все взрослые
Огнемёт против водомёта: кто победит?

Огнемёт против водомёта: кто победит?

В интернете стремительно набирает популярность ролик на котором пожарные проверяют сможет ли стандартный гидрант справиться с залпом огнемёта.
Огнемёт против водомёта: кто победит?

15 мест, которые выглядят так, словно они не с нашей планеты

15 мест, которые выглядят так, словно они не с нашей планеты
Иногда смотришь на фотографию какого-либо места нашей планеты и просто не веришь, что такое может быть в реальности. Мы собрали именно такие снимки. Снимки мест, которые словно из какого-то потустороннего мира. Все-таки природа умеет удивлять.
Подробнее 93 384 12
 

Категория: Человек / Интересное

Достопримечательности, окутанные самыми интересными легендами

Достопримечательности, окутанные самыми интересными легендами
Современный человек вряд ли поверит в мифы и легенды. Однако, несмотря на множество имеющихся достоверных фактов, сказания до сих пор не теряют своей популярности. Каждый экскурсовод использует наиболее яркие истории для привлечения внимания слушателей. Ведь легенды вызывают чувство удивления и восхищения, особенно когда тема касается уникальных и ни на что не похожих мест.
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Категория: Человек / Интересное

Странные, но эффективные механизмы защиты диких животных

Странные, но эффективные механизмы защиты диких животных
Сегодня речь пойдет вовсе не о тиграх, львах и медведях. Вы что-то слышали о креветке, способной переломать вам кости? А о взрывающихся насекомых-камикадзе? Ниже вы найдете 25 занимательных примеров самых причудливых механизмов самообороны в дикой природе.
Подробнее 61 648 0
 

Категория: Интересное / Природа

4 детские задачки, которые решат не все взрослые

4 детские задачки, которые решат не все взрослые
Иногда детишкам задают такие задачи, над которыми половина офиса может зависнуть, забыв о работе. А малыши решают их с ходу. Перед вами четыре таких задачки, попробуйте их решить.
Подробнее 63 653 0
 

Категория: Человек / Интересное

Огнемёт против водомёта: кто победит?

Огнемёт против водомёта: кто победит?
В интернете стремительно набирает популярность ролик на котором пожарные проверяют сможет ли стандартный гидрант справиться с залпом огнемёта.
Подробнее 61 090 0
 

Категория: Человек / Интересное

10 жутких мест, по сравнению с которыми любой фильм ужасов покажется детской сказкой

10 жутких мест, по сравнению с которыми любой фильм ужасов покажется детской сказкой
Наша планета прекрасно в своём разнообразии, и кроме мест, где от восхищение захватывает дух, есть и такие, которые выглядят, как картины из ночных кошмаров или декорации из фильмов ужасов. В нашем обзоре 10-ка сюрреалистических природных пейзажей, в реальность которых сложно поверить.
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Категория: Человек / Интересное

Вредные секреты здоровой пищи

Вредные секреты здоровой пищи
Так же как мода и другие популярные отрасли, индустрия продуктов питания следует определённым тенденциям и поддерживает, а то и сама создаёт мифы, чтобы продавать больше и зарабатывать лучше.
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Категория: Человек

Чего мы не знали о психологии

Чего мы не знали о психологии
Человеческая психика остается одной из самых больших загадок для исследователей. Однако в мире каждый день происходят какие-нибудь открытия, и мир психологии – не исключение.
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Категория: Человек

10 научных фактов, которые доказывают, что многие представления о древнем мире были неправильными

10 научных фактов, которые доказывают, что многие представления о древнем мире были неправильными
Сегодня многие люди формируют своё представление о древнем мире на основании информации из популярных книг, телепередач и фильмов. Длинные тоги, роскошные пиры, гладиаторские бои - обычно так все представляют древнее общество. Но учёные уверены, что образ древнего мира, сложившийся у обывателей, не имеет ничего общего с исторической действительностью. В нашем обзоре 10 фактов, которые разрушают сложившиеся стереотипы.
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Категория: История / Интересное

10 самых сумасшедших транспортных проектов в истории

10 самых сумасшедших транспортных проектов в истории
Периодически в истории появлялись действительно фантастические концепты. Это может показаться невероятным, но многие из них получили реальное воплощение и даже некоторое время функционировали. В нашем обзоре 10-ка самых невероятных транспортных проектов в истории человечества.
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Категория: Человек / Интересное

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15 мест, которые выглядят так, словно они не с нашей планеты 15 мест, которые выглядят так, словно они не с нашей планеты
Достопримечательности, окутанные самыми интересными легендами Достопримечательности, окутанные самыми интересными легендами
Странные, но эффективные механизмы защиты диких животных Странные, но эффективные механизмы защиты диких животных
4 детские задачки, которые решат не все взрослые 4 детские задачки, которые решат не все взрослые
Огнемёт против водомёта: кто победит? Огнемёт против водомёта: кто победит?
10 жутких мест, по сравнению с которыми любой фильм ужасов покажется детской сказкой 10 жутких мест, по сравнению с которыми любой фильм ужасов покажется детской сказкой
Вредные секреты здоровой пищи Вредные секреты здоровой пищи
Чего мы не знали о психологии Чего мы не знали о психологии
10 научных фактов, которые доказывают, что многие представления о древнем мире были неправильными 10 научных фактов, которые доказывают, что многие представления о древнем мире были неправильными
10 самых сумасшедших транспортных проектов в истории 10 самых сумасшедших транспортных проектов в истории
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15 мест, которые выглядят так, словно они не с нашей планеты
15 мест, которые выглядят так, словно они не с нашей планеты
Достопримечательности, окутанные самыми интересными легендами
Достопримечательности, окутанные самыми интересными легендами
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