Япония запустит первый в мире деревянный спутник для борьбы с загрязнением космоса

Экологически чистый зонд LignoSat, который выйдет на орбиту этим летом, создан для борьбы с вредными частицами алюминия, которые рано или поздно "сгорают и создают крошечные частицы глинозема, плавающие в верхних слоях атмосферы в течение многих лет", — предупредил недавно Такао Дои, японский астронавт и аэрокосмический инженер из Киотского университета.



Зонд LignoSat изготовлен из древесины магнолии, которая в экспериментах, проведенных на Международной космической станции (МКС), оказалась особенно стабильной и устойчивой к растрескиванию.



Первые испытания были проведены в лабораториях, воссоздающих условия в космосе, и было обнаружено, что образцы древесины не претерпели заметных изменений массы или признаков разложения или повреждения.



После этих испытаний образцы были отправлены на МКС, где тоже великолепно прошли все заданные испытания, что объясняется фактом отсутствия в космосе кислорода, который мог бы вызвать горение древесины, и живых существ, которые могли бы вызвать ее гниение.