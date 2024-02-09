Почему озера не впитываются в землю?

‌На самом деле некоторое количество воды из озер действительно проникает в землю, что часто остается незамеченным из-за быстрой компенсации потерь, особенно во время дождей. Имеет значение и материал дна водоема. Если дно каменистое и промежутки между камнями минимальны, то вода не сможет пройти в грунт в больших количествах.

Кроме того, в озере накапливаются отложения, такие как песок, ил и глина. Гидролог Джоан Ву, исследующая строение и развитие водоемов в Университете Вашингтона, отмечает, что со временем характеристики дна меняются, и мелкие частицы по мере оседания заполняют крупные поры и полости, сообщает IFLScience.

Наконец, вода уходит через испарение. Но благодаря круговороту она восполняется во время осадков.

Отметим, что в исследовании, опубликованном в мае 2023 года, говорится, что свыше 50 % крупных озер на Земле (включая искусственные) все-таки высыхают. По большей части это вызвано антропогенными факторами и изменениями климата.



