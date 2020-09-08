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В начале 20 века вы могли отправить ребенка по почте

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В начале XX века в США была распространена практика отправки детей по почте, и это не вызывало осуждения со стороны общества.

В 1913 году государственная почта решила использовать это преимущество перед частными компаниями, предлагая доставку крупных посылок по всей стране по низким ценам. В результате этой реформы американцы стали отправлять детей по почте, что было дешевле, чем покупка билетов на поезд. В то время доверие к почтальонам было очень высоким, что способствовало распространению этой практики.

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