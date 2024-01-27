79 лет назад советские солдаты спасли узников Освенцима.

27 января 1945 года советскими войсками 1-го Украинского фронта под командованием маршала Ивана Конева был освобожден крупнейший нацистский лагерь массового уничтожения Освенцим (немецкое название Аушвиц), находившийся на территории Польши.



Перед глазами советских солдат предстали крематории и газовые камеры, орудия пыток, тысячи килограммов человеческих волос и перемолотых костей, подготовленных к отправке в Германию.



Всего в Освенциме, по разным оценкам, были убиты от двух до четырёх миллионов человек. Среди них около 1 миллиона евреев, от 70 до 74 тысяч поляков, более 20 тысяч цыган, порядка 15 тысяч советских военнопленных, а также от 10 до 15 тысяч заключенных из других стран Европы. Точное количество погибших в лагере смерти так и не удалось установить, поскольку многие документы были уничтожены.



В 2005 году Генеральная ассамблея ООН провозгласила 27 января Международным днём памяти жертв Холокоста.