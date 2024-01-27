Как совет добавлять в чай щепотку соли чуть не рассорил две страны

Американка Мишель Франк, профессор-химик к процессу заварки чая она подошла с научной точки зрения, цитаты из ее книги «Химия чая» опубликовала британская The Daily Mail. Вот несколько рекомендаций профессора. Чайный пакетик нельзя заваривать долго - его надо несколько раз макнуть и выжать. Это смягчит терпкость. Также нужно добавлять в чай каплю лимонного сока, чтобы убрать пленку с поверхности напитка. И класть щепотку соли: ионы натрия «убирают» горечь. Наконец, молоко надо наливать в чай, а не наоборот.



В комментарии набежали британцы и набросились на ученые тезисы: «Добавлять соль, чтобы уменьшить горечь? Она что, не понимает — без горечи чай не чай?» - написала какая-то леди. Дошло до того, что вмешалось посольство США в Великобритании. Поместило в соцсети меморандум: «Чай — эликсир дружбы... Заверяем всех добрых людей Великобритании: идея добавлять соль в британский национальный напиток не является официальной политикой Соединенных Штатов».



И все бы хорошо, но дипломаты закончили меморандум фразой: «Посольство США продолжит заваривать чай должным образом — разогревая его в микроволновке».