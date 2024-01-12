Крабовая Богоматерь

Панагия Кавурадайна (Παναγία Καβουράδαινα) - часовня на греческом острове Лерос в Хирокампосе



Издавно, это побережье Греции изобилует крабами. Помимо рыбы, традиционно рыбаки промышляют крабом



Легенда повествует, что однажды некоего рыбака укусил краб, и его рана чудесным образом зажила после того, как он помолился. После этого он внезапно увидел эту необычную икону на раковине краба и Богоматерь попросила его построить церковь на том же месте



Другая легенда описывает, как некие рыбаки обнаружили большую группу крабов под водой, собравшихся возле иконы Панагии. Так появился этот уникальный образ, почитаемый только на этом греческом острове



