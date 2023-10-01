Колизей недалеко от метро Минская

Архитектор Евгений Стамо - автор Государственного кремлевского дворца, кварталов на Ленинском проспекте и много чего еще - решил воспользоваться тем что согласно ГОСТа типовые детали панелек можно соединять с допуском в 6 градусов. И соединив 22 секции получил проект круглого дома панельки.



Диаметр дома при этом 155 метров - колизей в Риме в диаметре 160 метров. Построены были два дома из 26 подъездов. В одном (Нежинская улица 13, построен в 1974 году) - 913 квартир, во втором (улица Довженко, дом 6, построен в 1979 году) - 936 квартир. В 23-м подъезде жил Савелий Крамаров.



Долгое время существовала городская легенда, что дома строились к московской Олимпиаде-80 и что планировался целый квартал подобных зданий в форме пяти олимпийских колец. Версия тиражировалась в прессе без каких-либо оснований: во-первых, круглые дома занимали слишком много земли, во-вторых, они получились менее экономичными, чем обычные типовые постройки.



Спустя несколько лет эксплуатации стали очевидны недостатки подобной формы: в арках при сильном и умеренном ветре был сильный сквозняк, внутри двора была очень высокая слышимость, значительная часть квартир не получала необходимой по нормам инсоляции. В таком доме не установить стандартную кухню. Искать подъезд тоже тот еще квест.



Несмотря на все недостатки архитектуры называют дома опередившими своё время и проводят параллели с современной штаб-квартирой компании Apple в Калифорнии



И любой москвич или гость города может ощутить себя внутри Колизея пройдя примерно километр от метро Минская