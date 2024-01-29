Теребеневская лестница в Эрмитаже

Эта лестница связана со строительством Нового Эрмитажа — здания, созданного специально под музей для разросшихся коллекций предметов искусства. Оно было построено в 1850 году архитектором Н.E. Ефимовым под руководством В.П. Стасова по проекту Л. фон Кленце.



Лестница стала главным входом в здание Нового Эрмитажа и была подобна той, что вела на афинский Акрополь. Её подъезд со стороны улицы украшен гранитными скульптурами десяти атлантов, созданными академиком А.И. Теребеневым, отсюда и другое название — Теребеневская лестница.



Если смотреть на лестницу с площадки первого этажа вверх, то можно заметить одно любопытное архитектурное решение: в каждом следующем пролёте количество ступенек уменьшается на одну, что создаёт иллюзию бесконечной дороги ввысь.



