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Теребеневская лестница в Эрмитаже

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Эта лестница связана со строительством Нового Эрмитажа — здания, созданного специально под музей для разросшихся коллекций предметов искусства. Оно было построено в 1850 году архитектором Н.E. Ефимовым под руководством В.П. Стасова по проекту Л. фон Кленце.

Лестница стала главным входом в здание Нового Эрмитажа и была подобна той, что вела на афинский Акрополь. Её подъезд со стороны улицы украшен гранитными скульптурами десяти атлантов, созданными академиком А.И. Теребеневым, отсюда и другое название — Теребеневская лестница.

Если смотреть на лестницу с площадки первого этажа вверх, то можно заметить одно любопытное архитектурное решение: в каждом следующем пролёте количество ступенек уменьшается на одну, что создаёт иллюзию бесконечной дороги ввысь.

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