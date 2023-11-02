Зачем на спине некоторых рубашек есть петля и пуговица на воротнике

Наверняка у каждого мужчины хотя бы раз в жизни была рубашка с какой-то загадочной петлей на спине. Интересно узнать, зачем она такая нужна. Еще больше вопросов вызывают точно такие же модели рубашек, но еще и с пуговицей на воротнике. Разберемся, для чего нужны данные элементы в столь странном месте.Петличка на спине рубашки изначально носила утилитарный смысл. Придумали ее портные США, которые шили одежду для армии и флота в начале XX столетия. На кораблях было очень мало места, а потому и шкафчики для одежды на них были заметно теснее своих «сухопутных» аналогов. Повесить вешалку в такой шкафчик нельзя, а если использовался традиционная внутренняя петличка для подвешивания рубашки на крючок, то на ней появлялись омерзительные складки. В итоге портные придумали делать петличку на спине. Такое решение позволило избежать появления складок, что хотя бы немного облегчало быт и повседневность матросов.Уже после Второй мировой войны флотские рубашки с внешней петличкой для подвешивания приглянулись гражданским модельерам. Идея перекочевала в дизайн университетской формы для парней. Первой внешние петлички на рубашку для студентов стала делать компания «Gant Shirtmakers» в 1950-е годы. Ее продукцию носило большинство учащихся Йельского университета. Правда к этому моменту всякий утилитарный смысл петлички уже потерялся, и она стала просто модной финтифлюшкой, о значении которой никто и не задумывался.Тем не менее, с дальнейшей историей петлички была связана одна интересная деталь. Студенты прозвали ее «фруктовой петлей» по аналогии с черенком у фруктов и овощей, за которые дергает фермер. Такое название петличка получила благодаря тому, что за нее очень часто парней дергали девушки-студентки. Считалось, что оторванная петличка на рубашке – признак успешного у противоположного пола студентов. Поэтому многие не слишком популярные парни обрывали ее сами, чтобы не подвергаться насмешкам и травле. Более того, студентов с неоторванной петличкой могли начать считать субъектами нетрадиционной ориентации. Подобное могло стать дополнительным поводом для издевок.Что же касается истории с пуговицей на воротнике, то она началась в 1890-е годы. Придумали ее дизайнеры невероятно популярной в то время компании «Brooks Brothers». На самом деле пуговиц в воротнике было три – одна сзади и еще две спереди. Все они позволяли пристегивать воротник к телу одежки. Нужно это было для одной лишь цели – удерживать под воротником галстук так, чтобы он не съезжал и не портил внешний вид почтенного гражданина. В конце XIX века галстуки были куда популярнее, чем сейчас.