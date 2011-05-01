Зачем в иллюминаторах самолета нужна маленькая дырочка!

Тот, кто хотя бы раз летал в самолете, наверняка обращал внимание на странную дырочку в иллюминаторе самолета. Многим даже казалось, что это отверстие ведет наружу, хотя это, конечно же, не так.«Окошки» в современных авиалайнерах представляют собой довольно сложную конструкцию. Они состоят сразу из нескольких слоев прочного прозрачного пластика, образуя своеобразный стеклопакет. Как правило, внешнее стекло должно обладать повышенной прочностью, чтобы обеспечить герметичность самолета. Оно выдерживает огромные нагрузки и в последнее время делается из высокопрочного акрилового пластика.Внутренние стеклышки не рассчитаны на высокие нагрузки. Они служат для лучшей шумо- и теплоизоляции салона, и между этим внутренним и внешним окном образуется воздушная прослойка. Внутренние стекла не столь прочны и делаются из более дешевого оргстекла. Поэтому, существует риск, что, в случае большой разницы давлений в промежутке между стеклами и в салоне, внутреннее стекло может не выдержать и лопнуть. А маленькое отверстие позволяет нормализовать давление, отводя из межстекольного пространства лишний воздух или запуская его в обратном направлении.