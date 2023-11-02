Потребление красного мяса не вредит здоровью

Воспаление давно признано фактором риска развития различных хронических заболеваний, в том числе сердечно-сосудистых. В связи с этим существует множество рекомендаций по ограничению потребления красного мяса, поскольку считается, что оно негативно влияет на воспаление. Однако последние исследования поставили под сомнение это предположение, что заставило ученых усомниться в обоснованности этих рекомендаций.Доктор Алексис Вуд, доцент кафедры педиатрии - питания в Исследовательском центре детского питания USDA/ARS, и ее сотрудники попытались глубже изучить связь между рационом питания, в частности потреблением красного мяса, и воспалением. Они стремились использовать данные о метаболитах в крови для установления более прямой связи между питанием и здоровьем.Исследователи проанализировали кросс-секционные данные примерно 4 тыс. пожилых людей, участвовавших в Многоэтническом исследовании атеросклероза (MESA). Перекрестные данные ценны для изучения влияния диеты на здоровье, поскольку позволяют наблюдать за людьми в их естественной среде, не влияя на их образ жизни. Кроме того, исследователи измеряли в крови участников различные биомаркеры и метаболиты, поступающие с пищей, чтобы получить полное представление о влиянии диеты на воспаление.В отличие от предыдущих исследований, ученые обнаружили, что с учетом индекса массы тела (ИМТ) потребление необработанного и переработанного красного мяса (говядины, свинины или баранины) не было напрямую связано с какими-либо маркерами воспаления. Это позволяет предположить, что масса тела, а не потребление красного мяса, может быть основным фактором, вызывающим усиление системного воспаления. Примечательно, что не было обнаружено связи между потреблением красного мяса и С-реактивным белком (CRP) - одним из основных маркеров риска воспаления при хронических заболеваниях.Д-р Вуд подчеркнула важность использования плазменных маркеров, таких как метаболиты, для отслеживания ассоциаций между рационом питания и риском развития заболеваний, а не полагаться только на самоотчеты о потреблении пищи. Она заявила: "Наш анализ не подтверждает данные предыдущих обсервационных исследований, связывающих потребление красного мяса и воспаление".Хотя данное исследование опровергает распространенное мнение о том, что потребление красного мяса приводит к воспалению, важно отметить, что наблюдательные исследования не могут установить причину и следствие. Чтобы получить более полное представление, необходимо провести рандомизированные контролируемые исследования (РКИ). РКИ предполагают случайное распределение людей на потребляющих или не потребляющих определенный диетический фактор, что позволяет исследователям определить его влияние на воспаление.Исследование д-ра Вуда пополняет растущий массив доказательств, требующих дальнейших исследований в этой области. Оно подчеркивает необходимость проведения РКИ для получения дополнительных данных о том, действительно ли красное мясо не влияет на воспаление. Следует отметить, что в нескольких РКИ уже было продемонстрировано, что постная необработанная говядина может быть использована в качестве части сердечно-сосудистой диеты.Д-р Фрэнк Ху, профессор кафедры питания и эпидемиологии Гарвардской школы общественного здоровья им. Т.Х. Чана, прокомментировал результаты исследования. Он заявил: "Данное исследование позволяет понять сложную взаимосвязь между питанием, воспалением и риском развития хронических заболеваний. Хотя в некоторых предыдущих исследованиях красное мясо связывали с усилением воспаления, новое исследование ставит под сомнение эти выводы и предполагает, что масса тела может быть более значимым фактором".Д-р Ху подчеркнул необходимость дальнейших исследований для более четкого понимания влияния красного мяса на воспаление и риск развития заболеваний. Он заявил: "Очень важно провести хорошо спланированные рандомизированные контролируемые исследования, чтобы определить истинное влияние потребления красного мяса на воспаление и хронические заболевания".