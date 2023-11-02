Крылья насекомых машут быстрее, чем позволяет скорость их мозга

В мире насекомых скорость — явление увлекательное и сложное. От быстрого взмаха крыльев комаров до синхронного полета мотыльков — эти крошечные существа обладают невероятными способностями, которые уже много лет озадачивают ученых. Понять эволюцию скорости насекомых, особенно у разных видов, оказалось непростой задачей. Однако новаторское исследование, проведенное учеными из Технологического института Джорджии и Калифорнийского университета в Сан-Диего (UC San Diego), пролило новый свет на эту тему, раскрыв секреты, стоящие за удивительным биением крыльев.Одним из наиболее интригующих аспектов скорости насекомых является явление, известное как асинхронное биение. Под ним понимается разрыв между нейронными командами и мышечными сокращениями, который наблюдается только у четырех различных групп насекомых. Долгое время считалось, что эти группы независимо друг от друга выработали эти уникальные биения крыльев. Однако совместное исследование, проведенное Технологическим институтом Джорджии и Калифорнийским университетом в Сан-Диего, поставило под сомнение это предположение и показало, что эти высокочастотные удары крыльев на самом деле произошли от одного общего предка.Исследование, проведенное под руководством Джеффа Гау, доктора философии из Технологического института Джорджии, позволило углубиться в историю эволюции и проследить, как функционировали мышцы древних насекомых около 400 млн. лет назад. Полученные результаты дают ценные сведения о поведении мышц древних насекомых и проливают свет на эволюционные чудеса, позволяющие насекомым достигать таких невероятных скоростей.Если комары демонстрируют асинхронный полет, то мотыльки пошли по другому эволюционному пути. Предки мотыльков обладали способностью к асинхронному полету, но со временем утратили ее. Однако мотыльки сохранили способность к асинхронным мышечным сокращениям. Чтобы понять этот эволюционный путь, ученые отобразили стратегии полета на два основополагающих способа интерпретации колебаний физиками. Объединив биофизические модели с передовой робототехникой, они продемонстрировали, что синхронный и асинхронный режимы полета — это, по сути, две стороны одной медали. С помощью нескольких эволюционных изменений насекомое может плавно переходить от одного режима к другому.Размер играет решающую роль в определении возможностей полета насекомых. Крупные насекомые достигают синхронного полета за счет согласования движений крыльев с импульсами нервной системы. Однако мелкие насекомые сталкиваются с проблемой, так как их удары крыльев усиливаются, достигая скорости до 100 раз в секунду. Саймон Спонберг, доцент кафедры физики и биологических наук Dunn Family Early Career Associate Professor at Georgia Tech, объясняет, что для этих крошечных насекомых существует естественный барьер скорости. Если бы они сжимали и расслабляли крылья с такой скоростью, то крылья бы перекрывались и не работали.«По мере того как насекомые становились меньше, частота ударов их крыльев увеличивалась до 100 раз в секунду, и когда вы начинаете развивать такую скорость, возникает своего рода естественный предел скорости, когда мышцы не могут сокращаться и расслабляться достаточно быстро», — говорит Спонберг. «Если бы они пытались сокращать и расслаблять крылья, они бы начали накладываться друг на друга и в конце концов заблокировались».— Джефф Гау: «Наши выводы довольно устойчивы ко всем различным экспериментальным условиям. Мы смотрим на 400 млн. лет назад, чтобы понять, как должны были вести себя мышцы древних насекомых с точки зрения эволюции».— Саймон Спонберг (Simon Sponberg): «По мере того как насекомые становились меньше, частота взмахов их крыльев увеличивалась до 100 раз в секунду, и когда вы начинаете развивать такую скорость, возникает своего рода внутреннее ограничение скорости, когда мышца не может сокращаться и расслабляться достаточно быстро».