Самые необычные праздники на планете

Надоели скучные праздники и не знаете чтобы еще отметить? На самом деле существуют множество необычных праздников и фестивалей. Самые интересные мы сейчас и рассмотрим.Во всем мире 3 января празднуют этот достаточно необычный день. Согласно записям из истории, коктельные соломинки изготавливались из соломы стеблей злаковых. Первым идею подал Марвин Стоун, который был владельцем фабрики сигаретных мундштуков. Поэкспериментировав с соломой, он придумал практичную замену железным трубкам.Принято праздновать в этот день самый вежливый праздник из всех существующих. Хорошие манеры – залог успеха успешного человека! Стоит выражать благодарность всегда, когда люди на нее заслуживают. Вот именно поэтому жители США решили радовать друг друга в этот день, не произнося за сутки ни одного плохого слова.Данный праздник основали в США ровно 30 лет тому назад. Он настолько популяризировался, что его начали копировать в каждом уголку мира. По традиции, знакомые, малознакомые и вообще незнакомые люди обнимают друг друга. Согласно слухам, организаторами первого Международного дня объятий были студенты.Вы представляете себе, что в наше время можно прожить один день без всемирной паутины? Это, конечно, тяжело, но 31 января планета Земля отключается от сего чуда.Отмечают его мировое интернет-сообщество каждый год в последнее воскресенье месяца. 31 января люди «переключаются» на события реального мира.С каждым годом этот праздник все больше популяризуется в РФ. Международный день бармена совпал с другим, более древним торжеством – в этот день отмечают и День святого Аманда, который считается идеологом виноделов и пивоваров.Кошкам выделена отдельная ступенька в жизни человека, поэтому этим животным в мире устраивают не один праздник.В России отмечают День кошек в первый весенний день. К примеру, в США он празднуется 29 октября, в Польше кошек боготворят 17 февраля, а в Японии — 22 февраля.Этой незаменимой вещи в каждой квартире сделали специальный праздник. Международный день спички отмечают 2 марта каждый год. Почему именно такая дата? Достоверно неизвестно. Мнения сходятся в одном – это самая незаменимая вещь с давних времен и по сей день.Главная цель праздника – привлечь внимание к столь любопытному животному. С 2003-го ежегодно 4 апреля отмечают довольно необычный праздник в США и странах Европы. Декоративные крысы не пользуются особой популярностью, поэтому любители животных выделили для неё отдельный день.Фаны творчества именитого автора Дугласа Адамса отмечают этот день своеобразно. 25 мая в мире поклонники британского автора празднуют День полотенца. Вышеупомянутый писатель любил носить полотенце 24 часа в сутки. Теперь его поклонники в течение дня делают всё так же, как и он — повсюду нося со бой полотенце.Да, в наши дни есть и подобный праздник. Его создатели — Европейская ассоциация ветроэнергетики и Всемирный совет по энергии ветра. Каждый год 15 июня специалисты привлекают общественность к вопросу громадного потенциала ветроэнергетики.День уфолога носит неофициальный характер, так как эту науку пока не признают. Любители фактов внеземного происхождения собираются вместе ежегодно 2 июля. Дату выбрали не случайно – предположительно, в июле 1947-го недалеко возле городка Розуэлл, США, упал неопознанный объект. Есть версия, что это был корабль с пришельцами на борту.Праздник впервые придумали французы в 1995-м г. Любители сладенького отмечают эту традицию каждый год по всему миру. Говорят, что впервые шоколад изобрели ацтеки, называя его «пища богов». Испанские завоеватели, привезя лакомство в Европу, шоколад окрестили как «черное золото».Современность больше расположена к людям, у которых рабочая рука правая. Принадлежности для письма, кухни, двери, замки, мышки для компьютера – всё сделано для праворуких людей. Остальным же остается только приспосабливаться.Прошлый век был революционным во многих аспектах, но больше всего модернизировалась косметология. СИДЕСКО — международный комитет эстетики и косметологии – внес дату 9 сентября к ежегодному празднованию Международного дня красоты.Самое популярное изображение в социальных сетях впервые появилось 19 сентября 1982-го г. Его создатель — профессор Университета Карнеги-Меллона Скотт Фалман. Он предложил применять 3 символа, которые идут подряд ?. По этот день данный символ остается часто применяемым в общении на просторах Интернета.Этот праздник отмечается во 2-ю пятницу октября во многих странах мира. На нем собираются любители яиц, омлетов и остальных блюд из данного продукта. Дань уважения продукту отвели на 14 октября. Всё здесь достаточно просто, потому что яйца считаются наиболее универсальным продуктом питания.Экстравагантный и веселый праздник. Свою историю он начал с 19 ноября 2002-го. Событие состоялось в Сингапуре, на международной конференции, которая была посвящена глобальным проблемам с туалетами.4 декабря люди массово пишут письма в преддверии Нового года к Деду Мороза. Праздник очень популярен в странах бывшего СССР. Посвящается он всем, кто верят в чудеса и сказку.