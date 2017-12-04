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Самолет «нарисовал» в небе новогоднюю елку

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Самолет «нарисовал» в небе новогоднюю елку
Веб-сервис Flightradar24, отображающий местоположение воздушных судов в реальном времени, опубликовал на своей странице в «Твиттере» рисунок новогодней елки с игрушками, созданный самолетом Airbus A380.

Реактивный пассажирский лайнер совершал тренировочный полет над Германией, и траектория его движения образовала очертания праздничного дерева. Airbus A380 вылетел из Гамбурга, провел в небе 5 часов 22 минуты и вернулся в исходный пункт.

Серия сообщений от Flightradar24 показывает, как на карте постепенно вырисовывается знакомый контур. «Какая лучшая верхушка для новогодней елки? Конечно же, самолет!», — говорится в финальном посте.
В августе другой самолет Boeing Dreamliner во время испытания новых двигателей изобразил в небе над США свой «автопортрет». На создание воздушного рисунка тогда ушло 15 часов.



Теги:
самолет елка интересное новый год
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