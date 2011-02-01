4 детские задачки, которые решат не все взрослые

Задача № 1. Парковка

87.

Надо просто мысленно повернуть картинку вверх ногами.

Задача № 2. Четырехзначные числа

2581 = 2.

В каждой группе из 4 чисел нужно было всего лишь сосчитать замкнутые кружочки. Например, у цифры 6 один кружочек, у цифры 8 — два. А, значит, у числа 6889 их шесть. И так далее.

Задача № 3. Числовая пирамида

D = 1345; E = 2440.

Первым делом складываете два числа в нижнем ряду: 198 + 263 = 461.

Получилась сумма больше того числа, что стоит над ними: 461 > 446.

Вычитаете из большего меньшее: 461 — 446 = 15.

Точно так же считаем остальные пары и видим, что везде получается 15.

Та-дам! Вот и ключ к решению.

Задача № 4. Шоколадная коробка

диаграмма B.

Простая арифметика:

Сколько шоколадок только с карамелью? 30 — 10 = 20.

Сколько шоколадок только с кокосом? 25 — 10 = 15.

Сколько же остается шоколадок без начинки? 50 — (20 + 15 +10) = 5.

Иногда детишкам задают такие задачи, над которыми половина офиса может зависнуть, забыв о работе. А малыши решают их с ходу. Перед вами четыре таких задачки, попробуйте их решить.Ответы скрыты, но вы их увидите, если выделите текст после «Ответ».Это простой вопрос из гонконгского теста для зачисления в начальную школу.Дошколята решают эту задачку за 5-10 минут. Программисты — за 1 час.Задачки, как эта, сингапурские третьеклассники щелкают как орешки.Задачка из США для детей 12-13 лет: «В коробке 50 шоколадок. Из них 30 с карамелью, 25 — с кокосом, 10 — и с карамелью, и с кокосом, а остальные вообще без начинки.Какая диаграмма верно отражает содержимое коробки?».