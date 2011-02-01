4 детские задачки, которые решат не все взрослые

Иногда детишкам задают такие задачи, над которыми половина офиса может зависнуть, забыв о работе. А малыши решают их с ходу. Перед вами четыре таких задачки, попробуйте их решить.
Ответы скрыты, но вы их увидите, если выделите текст после «Ответ».
Задача № 1. Парковка
Это простой вопрос из гонконгского теста для зачисления в начальную школу.
Ответ:«87.
Надо просто мысленно повернуть картинку вверх ногами.»
Задача № 2. Четырехзначные числа
Дошколята решают эту задачку за 5-10 минут. Программисты — за 1 час.
Ответ: «2581 = 2.
В каждой группе из 4 чисел нужно было всего лишь сосчитать замкнутые кружочки. Например, у цифры 6 один кружочек, у цифры 8 — два. А, значит, у числа 6889 их шесть. И так далее.»
Задача № 3. Числовая пирамида
Задачки, как эта, сингапурские третьеклассники щелкают как орешки.
Ответ: «D = 1345; E = 2440.
Первым делом складываете два числа в нижнем ряду: 198 + 263 = 461.
Получилась сумма больше того числа, что стоит над ними: 461 > 446.
Вычитаете из большего меньшее: 461 — 446 = 15.
Точно так же считаем остальные пары и видим, что везде получается 15.
Та-дам! Вот и ключ к решению.»
Задача № 4. Шоколадная коробка
Задачка из США для детей 12-13 лет: «В коробке 50 шоколадок. Из них 30 с карамелью, 25 — с кокосом, 10 — и с карамелью, и с кокосом, а остальные вообще без начинки.
Вопрос: Какая диаграмма верно отражает содержимое коробки?».
Ответ: «диаграмма B.
Простая арифметика:
Сколько шоколадок только с карамелью? 30 — 10 = 20.
Сколько шоколадок только с кокосом? 25 — 10 = 15.
Сколько же остается шоколадок без начинки? 50 — (20 + 15 +10) = 5.»
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