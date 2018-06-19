История

Олень Яша и война

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Олень Яша и война
«Реннтир» (нем. Renntier — «Северный олень») — немецкая операция во время Второй мировой войны, в ходе которой фашистская армия «Норвегия» вторглась в Петсамо (область в Финляндии на границе с Советским Союзом) с намерением захватить никелевые шахты и вести оборону по всем направлениям совместно с финскими войсками.
Операция началась 22 июня 1941 года. С 29 июня выполнение плана было продолжено операцией операцией «Платинфукс» (нем. Platinfuchs — «Платиновая лиса»), которая представляла собой наступление второй и третьей горнострелковой дивизии на Мурманск. Именно во время Мурманской операции фотокорреспондент ТАСС Евгений Халдей сделал этот поразительный кадр, на котором машинам для убийства противостоит природная красота зверя.

Во время бомбардировки олень (позже его назвали Яшей) вышел к солдатам: контуженное животное не хотело оставаться в одиночестве. Халдей сделал снимок, но он получился не таким эффектным, как рассчитывал корреспондент. Путём мультиэкспозиции Халдей добавил в кадр британские истребители Hawker Hurricane и разрывающуюся бомбу.

Мурманская операция не принесла успеха германо-финской армии. Ни немцы, ни финны не вышли к Мурманской железной дороге, а также не овладели базой советского флота на Крайнем Севере. На этом участке войны фронт стабилизировался до 1942 года.
А олень Яша так и жил три года с бойцами. А когда его увозили в тундру, долго-долго бежал за грузовиками и мычал, плакал. Не понимал, почему его оставляют. Он ведь тоже дитя войны.
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