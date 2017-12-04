Алкоголь и вес

Калорийность спирта порядка 7 ккал на грамм. Если вы ставите задачу снизить вес или избежать его нарастания, потребление алкоголя должно быть умеренным. Наверное, не менее половины той прибавки жира, которую мы на себе из всех праздников выносим, обусловлено алкоголем.основные моменты, которые ну никак не позволяют причислить спиртное к нашим союзникам.1. Алкоголь повышает аппетит2. Алкоголь снижает восприятие критики и волю3. Алкоголь сам по себе является очень калорийным продуктом.Например, в 100 г водки калорий содержится не меньше, чем в четверти стандартной буханки белого хлеба. Поскольку эти калории практически не дают никакой сытости, переедание в этой ситуации неизбежно. Поскольку алкоголь метаболизируется в печени, алкоголь не превращается непосредственно в жир вне печени. Но это не значит, что употребление алкоголя не сделает вас жирным.4. Алкоголь подавляет способность организма сжигать жирТело не имеет емкости для хранения спирта, как это происходит для углеводов и жиров. Алкоголь является токсином. Это в сущности яд, который немедленно подлежит детоксикации, поэтому окисление алкоголя занимает приоритетное место за окислением других полезных макроэлементов. Иными словами, в то время как печень занята детоксикацией алкоголя, метаболизм жиров, углеводов и белков подавлен временно. Сжигание жиров тоже подавляется, потому что оно расположено в нижней части окислительной иерархии. Потребление алкоголя практически полностью нарушает использование организмом жиров в качестве топлива. Алкоголь ставит метаболизм жиров на удержание. Это не ваш друг, если вы постоянно хотите как стать стройной. Когда алкоголь находится в вашей системе, ваше тело будет просто преобразовывать любую еду в жировые отложения. Поскольку, большинство людей обычно потребляют алкоголь в дополнение к еде, а не в качестве замены еды, накопление жира в организме, как правило, является логическим результатом.5. В алкоголе мало питательной ценности или она практически отсутствуетАлкоголь – пустые калории, как рафинированный сахар. В алкоголе существуют следы некоторых витаминов и минералов, но они присутствуют в таких ничтожных количествах, что их питательная ценность невелика.6. Алкоголь препятствует усвоению питательных веществЕсли отсутствие питательной ценности не достаточно плохой фактор, алкоголь действительно лишает тело витаминов и минералов, поступающих вместе с другой пищей. Алкоголь раздражает стенки желудка и кишечника и препятствует правильному пищеварению и поглощению жизненно важных питательных веществ. Метаболизм алкоголя в печени использует витамины группы В, а именно, ниацин и тиамин. Алкоголь может также снижать способности вашего организма к метаболизму цинка.7. Алкоголь обезвоживает и является сильным мочегоннымС другой стороны, употребление алкоголя, как очень распространенная часть человеческой культуры, стало почти настолько же привычным, как еда или дыхание. В качестве средства для облегчения социального взаимодействия и хорошего настроения алкоголь и правда очень популярен. Алкоголь – единственное законное психоактивное вещество или социально-допустимый допинг, не вызывающее побочных и отрицательных эффектов при отсутствии злоупотребления.Так что же делать? Учитывая, что алкоголь играет значительную роль в различных праздниках и социальном взаимодействии, можно ли полностью воздерживаться от его употребления? На самом деле это зависит от целей человека. Вероятно, большинство сможет потреблять умеренные дозы алкоголя (две или три стандартных порции три-четыре раза в неделю) без каких-либо проблем. Ключ здесь – умеренностьСодержание в алкогольном напитке так называемых дубящих веществ замедляет всасывание спирта.И в этом плане сухое красное вино предпочтительнее белого, а коньяк и виски предпочтительнее, чем водка и джин.В этой алкогольной истории пиву отводится особое место: несмотря на невысокую калорийность на 100 мл — около 45 ккал, пиво «берет» объемом. Одна бутылка или банка — это уже 225 ккал; две бутылки — 450 ккал, а это 25% дневного рациона мужчины средней комплекции. При этом алкоголь не вызывает чувства насыщения — так и растет «пивной живот».