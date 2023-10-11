Можно ли прожить, питаясь одной картошкой? Такой эксперимент провел на себе 120-килограммовый австралиец Эндрю Тейлор в 2016 году. Мужчина целый год ел только привычный нам картофель и его местный сладкий вариант - дополняя блюда солью, травами, томатным соусом или соевым молоком.Тейлор рассказал, что первые две недели картофельной диеты были "пыткой", но дальше стало проще – он устраивал для соседей и друзей картофельные вечеринки нашел рестораны, доставляющие блюда из картошки. Ежедневно мужчина съедал 3-4 килограмма картофеля (запекал его, варил, делал пюре, картофельные оладьи, и т.д.) – это позволяло ему оставаться сытым и не хотеть каких-то других продуктовЧтобы не убить здоровье, мужчина регулярно принимал витамин B12, а также каждый месяц сдавал анализы (все они показывали норму). За год картофельной диеты австралиец смог похудеть на 50 кг (хотя это якобы не было целью его эксперимента) и в 2018 написал книгу "Картошка и ложка".В 2001 году фонд изучения проблем демократии в РФ выяснил - в девяностые похожий "эксперимент" вынуждено проводили 53,8% российских семей, у которых дешевая или "почти бесплатная" (с дачи, и т.д.) картошка занимала до 70% рациона.Чуть позже, в 2007 году житель Белоруссии (Беларуси) Андрей Игнатич также провел эксперимент - про него писала местная пресса РБ и было снято два репортажа для бел-ТВ. Мужчина также прожил на одной картошке - но не год, а месяц. Мужчина и его жена готовили - цитируем - драники, колдуны, картофельные бабки, клецки, картоплянники, суп из одной картошки, драчёны, комовики, лежени и капытки" (все только из картофеля с картофелем).Экспериментатор был замечен местными властями (ходил слух, что телесюжет увидел Александр Лукашенко) - и с той поры мужчина (закончивший агротехническое училище) занимает должность директора агрокомплекса в Гомельской области РБ (жена стала главным бухгалтером организации). Основное направление предприятия - выращивание... конечно же, картофеля.