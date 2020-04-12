Аудио кассеты, о которых вы даже не слышали

Компактные и удобные аудиокассеты мы помним хорошо. В СССР использовали только один тип, а в мире существовало множество других типов аудиокассет, о которых мы даже не догадывались.Бобины с магнитной лентой, которые стали популярны в 50-60 годах, имеют ряд недостатков: собирают пыль, грязь и жир с пальцев, требуют много времени на заправку ленты. Первые попытки создать закрытую аудио кассету выглядело так:Ну и сам кассетный магнитофон был "очень компактный"В США компания “Mohawk business machines" производила свой тип кассет. В нем две катушки располагались одна над другой.магнитофоны к этим кассетам уже был вполне компактным, хоть и ламповые 220 х 100 х 55 мм. Вес 1,2 кг.Немецкий концерн Grundig разработал свою конструкцию аудиокассеты для переносного диктофона.Выпускался с начала 60х годов. Габариты Габариты 133 х 60 х 15 мм.Еще одна американская компания “Dictaphone corp. New York” производила свой тип аудио кассет. По размерам она была компактнее, а корпус и и катушки изготавливались из алюминиядля сравнения на левом рисунке обычная компакт-кассета.Японская фирма Sanyo выпускала свой тип кассет. Интересно была сделана кинематика: катушки со стороны соприкасанья были покрыты резиной. Вал двигателя входил между дисками и прижимая к диску передавалось вращение.габариты кассеты составляли 74 х 67 х 28 ммАвстрийская компания "Stuzzi Ges. mbH; Wien" выпускала свой тип кассет. На торце имелась шкала расхода ленты-прообраз счетчика.Габариты кассеты 145 х 78 х 28 мм. Вес 330 гЕще один интересный формат кассеты 50х годов, который использовался в магнитофонах "RCA Victor".габариты кассеты 182 х 125 х 12 ммИнтересный формат кассет получил распространение в середине 60х годов в США Stereo 8 (8 Track). Лента в кассете склеена в кольцо и имеет 8 дорожек записи. При проигрывании головка воспроизведения сама переходит с дорожки на дорожку.Из-за принципа намотки пленки пришлось отказаться от режима перемотки-ленту просто разрывало. Хотя удалось реализовать режим ускоренного воспроизведения. Этот стандарт поддержали американские гиганты Ampex, RCA, Motorola.Все эти кассеты (а так же еще множество других) были конкурентами компакт-кассете Philips, представленной миру на Ганноверской выставке 1963 года. Трудно пришлось бы детищу Philips , если бы не удалось договориться с Sony. Ради этого Нидерландским хлопцам пришлось полностью отказаться от авторских прав и отчислений. Зато это позволило вытеснить с мирового рынка остальные типы аудио кассет и стать самым массовым аудио продуктом 20 века.В СССР выпуск компакт кассет началось в 1968 году, а первый кассетный магнитофон "Десна" появился лишь в следующем году. Пленку для кассет долгое время закупали в ГДР у фирмы ORWO.