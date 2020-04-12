Страшные аудиозаписи, найденные в интернете.

Пользователи Реддита поделились самыми страшными видео и аудио, которые они находили в интернете.Во время войны во Вьетнаме, правительство США разрабатывало новые методы «выкуривания» вьетконговцев из джунглей. Они придумали жуткую аудиозапись, которая звучит как голоса призраков. Американские военные проигрывали эту запись по ночам, чтобы выкурить вьетконговцев из укрытий и деморализовать их. Просто представьте, что поздней ночью вы находитесь в джунглях и слышите это, не зная, откуда это исходит и что это такое…Я помню запись крика женщины, когда шимпанзе ела её лицо (или что-то в этом роде, я слышал это давным-давно, поэтому точно не помню). Подруга пострадавшей звонила по телефону и просила о помощи, и звонок был записан. Я помню, что чувствовал себя ужасно, услышав эту запись.– Да. Она потеряла свои глаза, губы, лицо, уши, пальцы, нос... На записи слышен визг шимпанзе, и диспетчер подумала, что это какая-то шутка, но всё равно послала офицера. По приезду, обезьяна попыталась открыть запертую пассажирскую дверь полицейской машины. Потом она ударила кулаком по зеркалу и направилась к водительской двери, тут офицер и выстрелил в неё. Шимпанзе убежала в свой вольер и умерла там.–Жертву зовут Чарла Нэш, а шимпанзе, о котором идёт речь, было домашним животным её подруги. Вы можете найти аудио звонка в 911 здесь:Я считаю самыми страшными звуки битвы Первой мировой войны. Это очень громкие звуки выстрелов и взрывов, и они не единичные, звучит как какой-то ад. Я даже не представляю, как солдаты могли выдержать всё это…Телефонный звонок, который «Golden State killer» (убийца из Золотого Штата) сделал одной из своих жертв.– Для тех, кто не хочет рисковать прослушать запись, там женщина говорит в трубку: «Алло», а в ответ раздаётся громкое дыхание и три раза произнесенная шёпотом фраза: «Я убью тебя»... Довольно жутко! Если бы я получил такой звонок, то следующим звонком в моём журнале вызовов был бы номер полиции…Пожар в ночном клубе Station в 2003 году. Безответственное использование фейерверка, искры которого попали на стены, отделанные пенопластом. Огонь охватил помещение всего за несколько минут. Погибло 100 человек. Многие вещи в этом видео заставляют меня цепенеть от ужаса.– И как быстро всё происходит. Сначала повалил дым, потом люди столпились в дверном проёме, потом крики, а потом тишина. Всё в течение примерно пяти минут…Я вообще-то не религиозный человек, но аудио обряда экзорцизма Аннелизы Михель пугает меня до мурашек!***Вы когда-нибудь слышали, как звучит «свисток смерти» ацтеков? Поверьте, вы не забудете этот звук никогда!***Первая запись человеческого голоса, 1860 г.