Апноэ во сне ускоряет старение, но использование этого метода дыхательной терапии может смягчить проблему

Апноэ сна - это распространенное расстройство сна, характеризующееся повторяющимися эпизодами закрытия верхних дыхательных путей во время сна, что приводит к паузам в дыхании. Этим заболеванием страдают миллионы людей во всем мире, и если его не лечить, оно может иметь серьезные последствия для здоровья. Недавнее исследование, проведенное в Федеральном университете Сан-Паулу (UNIFESP) в Бразилии, пролило свет на связь между апноэ во сне и старением клеток, а также на потенциальные преимущества терапии непрерывным положительным давлением в дыхательных путях (CPAP).Теломеры - это структуры, расположенные на концах хромосом и играющие важнейшую роль в сохранении целостности генетического материала в клеточных ядрах. Они естественным образом укорачиваются в процессе деления клеток, а когда теломеры становятся слишком короткими, клетки перестают делиться, что приводит к их старению. Этот процесс неизбежен и связан со старением, воспалением и окислительным стрессом. Однако в ходе исследования было обнаружено, что апноэ во сне может ускорять укорачивание теломер, что потенциально может привести к преждевременному старению клеток.CPAP-терапия - это метод респираторной терапии, при котором воздух нагнетается в легкие через нос и рот во время спонтанного дыхания. Она широко используется для лечения апноэ во сне, поддерживая дыхательные пути открытыми и предотвращая паузы в дыхании. Исследование показало, что использование CPAP может уменьшить укорочение теломер, вызванное апноэ во сне, и тем самым снизить риск преждевременного старения клеток.В исследовании приняли участие 46 мужчин в возрасте 50-60 лет с диагнозом апноэ сна средней и тяжелой степени. Участники были разделены на две группы, одна из которых получала CPAP-терапию, а другая - плацебо. В течение шести месяцев исследователи следили за приверженностью к CPAP-терапии и измеряли длину теломер в начале исследования, через три месяца и по окончании вмешательства. Также проводился анализ маркеров воспаления и окислительного стресса.Исследование показало, что у участников с нелеченым апноэ сна теломеры укорачивались быстрее, чем у тех, кто получал CPAP-терапию. Через три и шесть месяцев CPAP-терапии ускорение укорочения теломер было ослаблено. Это позволяет предположить, что CPAP-терапия может способствовать замедлению процесса старения на клеточном уровне у лиц с апноэ сна.Доктор Присцила Фариас Темпаку, первый автор исследования и научный сотрудник отдела биологии сна в UNIFESP, подчеркнула важность CPAP-терапии для смягчения влияния апноэ сна на старение клеток. Она заявила: "Укорочение теломер неизбежно, поскольку оно связано со старением, воспалением и окислительным стрессом, но ОСА ускоряет этот процесс, и мы обнаружили, что CPAP-терапия ослабляет это ускорение через три и шесть месяцев".Апноэ сна - серьезное расстройство сна, которое может оказывать пагубное влияние на общее состояние здоровья, включая ускоренное старение клеток. Однако данное исследование дает надежду на то, что применение CPAP-терапии может замедлить процесс укорочения теломер и снизить риск преждевременного старения клеток. Необходимы дальнейшие исследования для изучения долгосрочного влияния CPAP-терапии на старение клеток и общее состояние здоровья людей с апноэ сна.