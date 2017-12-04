Человек / Интересное

Между двумя стервятниками

+1
Между двумя стервятниками
Эта фотография была сделана во время голода в 1994 году в Судане Кевином Картером. За свой снимок фотограф получил наивысшую награду ? пулитцеровскую премию. История снимка такова...

Умирающая от жажды и голода девочка ползла, стараясь добраться до людей, до лагеря Объединённых Наций (UN), который находился в километре от тех мест. Позади виден стервятник, ожидающий смерти ребёнка и буквально идущий по следу девочки. Сфотографировав её, Кевин Картер удалился оттуда, ничего не сделав, чтобы спасти измождённого ребёнка. Что случилось с девочкой, никто так и не узнал, хотя догадаться нетрудно.

Критики его поступка назвали эту фотографию: «между двумя стервятниками»: «Человек, спокойно настраивающий свой объектив, чтобы снять мучения маленькой девочки, ? писали о нем в журнале журнал «Тайм» (Флорида), ? все равно что хищник, еще один стервятник».

Через три месяца после этого случая Кевин Картер входит в депрессию, постоянно задавая себе вопрос: «что случилось с ребенком?» В конечном счете, переживая глубокий кризис он заканчивает жизнь самоубийством.

Равнодушие ? это одно из самых страшных преступлений в современном мире. Отвернуться, закрыть глаза, забыть, махнуть рукой ? всегда проще, чем что-то сделать. Убить в себе человека очень просто. Но как жить дальше?
Теги:
фотография происхождение история
Похожие статьи
Фотографии, которые потрясли мир
Фотографии, которые потрясли мир
Самая известная вьетнамская девочка сегодня
Самая известная вьетнамская девочка сегодня
Привидения, попавшие в объективы фото- и видеокамер
Привидения, попавшие в объективы фото- и видеокамер
Человек, который сделал всем нам известное фото
Человек, который сделал всем нам известное фото
Девочка-волк попала в книгу рекордов Гиннеса
Девочка-волк попала в книгу рекордов Гиннеса
Комментировать
Прокомментировать

Связаться с администрацией

Всё самое интересное, что происходит в мире. Интересные статьи о природе, городах, страна. Все новые открытия в науке, медицине, космосе. Забавные факты из истории, интересное об известных людях, а так же много всего интересноего.