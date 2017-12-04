Эта фотография была сделана во время голода в 1994 году в Судане Кевином Картером. За свой снимок фотограф получил наивысшую награду ? пулитцеровскую премию. История снимка такова...Умирающая от жажды и голода девочка ползла, стараясь добраться до людей, до лагеря Объединённых Наций (UN), который находился в километре от тех мест. Позади виден стервятник, ожидающий смерти ребёнка и буквально идущий по следу девочки. Сфотографировав её, Кевин Картер удалился оттуда, ничего не сделав, чтобы спасти измождённого ребёнка. Что случилось с девочкой, никто так и не узнал, хотя догадаться нетрудно.Критики его поступка назвали эту фотографию: «между двумя стервятниками»: «Человек, спокойно настраивающий свой объектив, чтобы снять мучения маленькой девочки, ? писали о нем в журнале журнал «Тайм» (Флорида), ? все равно что хищник, еще один стервятник».Через три месяца после этого случая Кевин Картер входит в депрессию, постоянно задавая себе вопрос: «что случилось с ребенком?» В конечном счете, переживая глубокий кризис он заканчивает жизнь самоубийством.Равнодушие ? это одно из самых страшных преступлений в современном мире. Отвернуться, закрыть глаза, забыть, махнуть рукой ? всегда проще, чем что-то сделать. Убить в себе человека очень просто. Но как жить дальше?