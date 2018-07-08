Почему клавиши на телефонах и калькуляторах расположены по-разному?

Вы когда-нибудь обращали внимание на то, что клавиатура калькуляторов и телефонов отличается? Хотя обе клавиатуры имеют нуль внизу, остальные ряды цифр идут снизу вверх на калькуляторах, а на телефоне располагаются сверху вниз.История начинается еще до появления калькуляторов, когда были механические кассовые аппараты. Эти кассовые аппараты были сконструированы с 0 в нижней части, а номера увеличились. При выполнении вычислений, цифра 0 - использовалась чаще всего. Поэтому было целесообразно разместить его ниже всех других чисел, чтобы был наиболее доступным. Когда появились механические калькуляторы, они продолжили использовать тот же формат, что и кассовые аппараты - с 0 в нижней части и 9 сверху.Когда были изобретены электронные калькуляторы , они продолжили использовать расположение клавиш существующих механических калькуляторов. 0 внизу, 1-2-3 в следующем ряду, 4-5-6 в следующем ряду и 7-8-9 в верхней строке, слева направо. Таким образом клавиатура калькуляторов перешла от клавиш кассового аппаратаДо телефона с кнопочным набором и с сенсорным дисплеем. были дисковые телефонные аппараты. Они были изобретены в начале 20 века. Вместо кнопок с номерами на телефонном аппарате был диск с отверстиями пронумерованными от 1 до 9, а затем 0. Идея заключалась в том, чтобы вставить палец в отверстие и покрутить его, чтобы набрать каждый номер.В начале 1960 - х годов, инженеры из Bell Laboratories готовились ввести альтернативу дисковому телефону - телефоны с кнопочным набором номера (которые позже стали известны как телефонные аппараты с "Тональным набором"). Но перед ними стоял один большой вопрос: как упорядочить цифры.Чтобы найти наилучшее расположение номеров для телефонов с кнопочным набором номера, Bell Labs провела исследование под названием «Исследования человеческого фактора в дизайне и использовании кнопочных телефонных наборов». В этом исследовании было проведено тестирование нескольких различных макетов телефонной клавиатуры, чтобы выяснить, что людям легче всего освоить. Для этого исследования инженеры просто предложили различные макеты и попросили испытуемых выбрать то, что они считали наилучшей конфигурацией. Было обнаружено, что три-три матрицы, которые имели 1, 2 и 3 в верхней части, были самыми легкими для людей и имели самый низкий коэффициент ошибок.На основании этого результата, инженеры Bell реализовали матрицу дизайна клавиатуры размером 3х3 клавиши с нулем внизу. Это расположение клавиш люди нашли наиболее простым в использовании и оно псе еще продолжает использоваться в сегодня, также оно было адаптировано и для смартфонов.