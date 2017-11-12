Что за шары катают соседи сверху?— Пожалуй, многим знакома история, когда ложишься спать, а сверху соседи как будто начинают катать по полу какие-то огромные металлические шары или же двигать мебель. Очень часто это приводит к громким ссорам. Ведь те люди, что живут снизу, начинают обвинять тех, кто сверху, в том, чего они никогда не делали.Все дело тут не в соседях-вредителях или же каких-то мистических шарах, а в особенности строения некоторых панельных домов советской постройки. В общем и целом ситуация выглядит следующим образом: в течение дня здания нагреваются, а вечером же, как вы понимаете, начинают охлаждаться. Как мы знаем из школьной программы по физике, при охлаждении тела сужаются. Здание же является жесткой конструкцией и по-своему реагирует на эти температурные «качели» — в нем, в частности, может происходить перераспределение внутренней нагрузки. Одним металлическим конструкциям от этого становится полегче, а другим напротив — тяжелее. В любом случае, реагируют и те, и другие на это перераспределение нагрузки характерной звуковой волной. Ее-то люди и принимают за катающиеся сверху металлические шары.Эти звуки, кстати, происходят не только вечером, но и в течение всего дня. Но слышать мы их начинаем лишь в поздние часы, так как в это время уже становится достаточно тихо. Важно также сказать, что каждый отдельный случай «катающихся шаров» имеет свои особенности, такие звуки также могут возникать в случае нарушения определенных строительных ГОСТов