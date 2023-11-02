Почему мухи продолжают биться головой о стекло, а не пытаются его облететь.

Муха – не самый приятный сожитель в доме. Она имеет обычай мешать и будить по утрам. Лучше всего, если насекомое в принципе не сможет проникнуть во внутренние помещения. Однако, каждый раз, когда видишь, как назойливое существо тщетно бьется головой в стекло в попытке пролететь дальше, даже его становится жалко. Интересно другое – почему муха даже не пытается облететь вполне себе очевидную преграду.Ответ на данный вопрос складывается из двух частей. Что касается первой, то поведение мухи бьющейся головой в стекло можно охарактеризовать словами: «Вижу цель – не вижу препятствий». И самое смешное, что эта фраза буквально соответствует поведению мухи, ведь стекла глаза насекомого действительно не видят. А все потому, что для глаз мухи у стекла слишком высокая степень преломления света. В итоге несчастное существо с шестью лапками и крыльями просто продолжает «думать», что летит дальше.Вторая часть ответа касается уже употребленного слова «думать». Все мы знаем о том, что некоторые насекомые способны на удивительные вещи. Достаточно посмотреть на термитов, пчел или муравьев. На первый взгляд их общества высоко организованы и сложны. И это действительно так! Чего только стоят одни муравьи, рабочие которых будут тушками бросаться на источник огня в надежде его потушить, солдаты которых будут отчаянно рваться на противника, значительно превосходящего их по силе и размерам, а муравьи-воспитатели будут ухаживать за личинками. Список удивительных вещей из поведения социальных насекомых можно продолжать еще долго. Неужели мухи глупее муравьев?В том то и дело, что даже все перечисленное в отношении муравьев есть не продукт работы интеллекта, а продукт работы инстинкта. Инстинкт – это, по сути, набор привитых существу от рождения команд, которые сформировались в результате длительной эволюции и постоянной адаптации живых организмов к тяжелым условиям. Эволюция занимает сотни тысяч и миллионы лет! В этом отношении стекло на пути у мухи просто «ломает» заложенную в голову насекомого программу. Нервная система мухи не способна отрефлексировать на окружающую среду так, как это делают более развитые существа.Но все это — результат работы инстинктов, а не разума.