Как озеро-убийца погубило почти две тысячи человек.

Аль Хаджи повезло второй раз родиться на свет. То ли недюжинная выносливость, то ли само провидение уберегло подростка от участи его родичей и соплеменников. Вокруг чернокожего парня умирали десятки, сотни людей, он же из последних сил сумел взобраться на ближайший холм. И остался жив, в отличие от тех 1746 человек, которые погибли в считанные минуты вечером 21 августа 1986 года в ходе крупнейшей в известной истории человечества лимнологической катастрофы.Камерун — самая что ни на есть экзотика для большинства туристов. Расположенное в северо-западной части страны озеро Ньос будто специально создано для того, чтобы вызывать восторженные ахи и вздохи. Окруженный живописными скалами и лесами водоем умиротворяюще воздействует на случайного созерцателя. Именно случайного, потому что местные красоты до сих пор смертельно опасны и закрыты для посещения людей.Сотни лет местные жители называли Ньос просто «Плохое озеро». Согласно сказаниям, здесь обитает злой дух, который убивает всех, кто решит поселиться рядом с водой. Скорее всего, эта легенда основана на реальной катастрофе, когда-то унесшей жизни местных жителей. Впрочем, до 1986 года сказки о злых озерных духах никто всерьез не воспринимал — на расстоянии 20—25 километров от Ньос расположилось несколько поселений. Здесь были свои школы и католический приход, люди вели нехитрое хозяйство, растили детей и разводили скот.Все изменилось в четверг 21 августа 1986 года. По словам немногочисленных выживших, в этот день поздно вечером они услышали звуки, похожие на раскаты грома. Внезапно поселения накрыла волна тепла с запахом тухлых яиц. А уже через несколько минут от удушья умерли почти две тысячи человек. Погибло около четырех тысяч животных, катастрофу не пережили ни птицы, ни насекомые. Прибывшие на место происшествия спасатели вспоминали, что в первую очередь их поразила тотальная тишина, которую нарушал разве что шелест листвы.«Я не мог говорить и начал терять сознание. Слышал только ужасные хрипящие стоны со стороны дочери. Я встал, попытался подойти к ее кровати, но раз за разом падал и падал. Я хотел закричать, но не мог даже вздохнуть. Моя дочь была уже мертва…» — вспоминает Джозеф Нквайн, еще один выживший в страшной катастрофе.Доподлинно установить, что же произошло на озере Ньос, удалось лишь семь лет спустя. Поначалу считали, что виной всему извержение вулкана. Дело в том, что водоем на северо-западе Камеруна является представителем так называемых кратерных озер, которых во всем мире насчитывается всего около сотни. Около 400 лет назад Ньос сформировалось на месте вулканического кратера.Впрочем, от гипотезы об извержении пришлось почти сразу отказаться. Никаких признаков разрушительного воздействия якобы ожившего вулкана не было. Ясно было одно — людей убил углекислый газ, огромные объемы которого каким-то образом внезапно выделились и погубили почти все живое на расстоянии 25 километров от озера. Загвоздка в том, что ранее такое количество газа появлялось только при извержении крупных вулканов. Здесь же извержения не было — окрестности и растительный мир остались нетронутыми. Разве что само озеро сменило голубой цвет на ярко-оранжевый, местами даже на бурый. Так водоем окрасили поднятые со дна оксиды железа. Это и натолкнуло международных исследователей на решение загадки озера-убийцы.Миллионы тонн углекислого газа появились не в ходе вулканического извержения. На протяжении столетий газ выделяла залегающая глубоко под озером магма. Через земную кору диоксид углерода попадал на дно водоема и скапливался там. Почему сотни лет он оставался под толщей воды? В большинстве кратерных озер углекислый газ постоянно в неопасных объемах выходит на поверхность, где рассеивается ветром. Благодаря сезонному похолоданию наверх поднимаются более теплые слои воды с газом — такая циркуляция происходит все время, что не дает диоксиду углерода накопиться до смертельно опасной концентрации.В случае с озером Ньос на циркуляцию воды рассчитывать не приходилось. Как таковых сезонных изменений климата здесь нет. Вместо похолодания — круглогодичное теплое лето. Следовательно, верхние слои водоема всегда теплые, никогда не охлаждаются и не дают подниматься к поверхности более прохладным нижним слоям с парой миллионов тонн растворенного в них СО2. Получается нечто вроде пробки, которая естественным образом удерживает опасное вещество на дне озера.Однако вечером 21 августа 1986 года произошло что-то, чего не было как минимум триста лет и что послужило спусковым механизмом для гигантского выброса газа. Скорее всего, обрушилась часть выступающей над водой скалы: обломок проложил дорогу к огромным запасам диоксида углерода и позволил ему взметнуться на поверхность.Что бы ни послужило причиной катастрофы, но спустя мгновение озеро буквально взорвалось. Вверх вырвался стометровый фонтан, на поверхности водоема возникло цунами с высотой волны около 25 метров. Но смертельной была не вода, а поднявшиеся вместе с ней 1,2 кубических километра углекислого газа.Будучи тяжелее воздуха и превратившись в стелющееся облако, СО2 перевалил через скалистые края озера и буквально заполнил долину диаметром 25 километров.Обычная концентрация углекислого газа в воздухе не превышает 0,04%. При значении около 1% человек начинает страдать от головных болей и галлюцинаций. Концентрация около 17% ведет к немедленной потере сознания и смерти от удушья. В районе озера Ньос этот показатель превышал 30%. Люди, которые вышли из домов на громкий звук, падали замертво прямо на пороге. Спящие так и не проснулись. Шансов на выживание почти не было. Спаслись лишь несколько человек, которые случайно оказались на возвышенности или успели взобраться на холмы.Не до конца разгаданным осталось лишь то, что выжившие отчетливо указывали на «дурной запах», появившийся после взрыва. Это странно, поскольку углекислый газ не имеет запаха, но при этом может характеризоваться легким кислотным привкусом. Ученые отмечают, что в языках приозерных жителей нет отдельных слов для определения вкуса и запаха. Поэтому при переводе вкусовые ощущения могли ошибочно передаваться как понятие запаха.В 2001 году в озере Ньос была установлена система труб, обеспечивающая выход углекислого газа на поверхность в виде симпатичных фонтанчиков. Впрочем, это мало помогло. В настоящее время количество СО2 на двухсотметровой глубине озера более чем вдвое превышает объем газа, вырвавшегося во время трагедии 30-летней давности. Однако пока появления нового тумана-убийцы можно не опасаться. Во всяком случае, до тех пор, пока глубины водоема снова не потревожит какой-нибудь оползень.Пока же ученых больше волнует Киву — одно из Великих Африканских озер, на дне которого скопились не миллионы, а десятки миллиардов кубометров углекислого газа. Малейшее землетрясение или вулканическое извержение, и от удушья могут погибнуть два миллиона обитающих поблизости человек.