Глубоководный снег, пир из трупов на глубине.

На глубине в 3000 метров Новый Год отмечают каждый день!Снег??? Ну, какой снег под водой, автор, ты дурачок? — Скажет любой заинтересованный читатель. Да, всё верно, слово «снег» здесь использовано образно. То, что называют глубинным снегом, в данном случае ошметки трупов тысяч животных, что погибали выше. Это снегопад из мертвой плоти.Обратите внимание, на фотографиях океана на большой глубине в большинстве случаев присутствуют белые ошметки.Представим, что мы на подводной лодке и опускаемся в самую бездну. Это потрясающее явление мы с вами можем чётко наблюдать, начиная с 1000 метров погружения вглубь океана. Сначала это будет незаметно. Включив прожекторы во тьме, мы обнаружим, что вода какая-то немного пыльная. Мелкие частички органического материала, подобно весеннему пуху одуванчиков, спокойно кружатся в разные стороны. Они состоят из кусочков трупов, экскрементов, икры и останков водорослей. Кроме органики, в этих частичках содержится песок, сажа и другие неорганические материалы.На малых глубинах в спокойных водах это явление может быть выражено слабо.Такой «дождь» — это почти единственный источник питания для многих придонных обитателей. Членистоногие, черви, плоские глубинные рыбы и иглокожие только и занимаются тем, что фильтруют подобное изобилие. Но давайте нырнем еще глубже!Это гигантский изопод. По факту, очень большая мокрица (систематически не близки). Всю жизнь этот монстр фильтрует останки органики на дне.2000-3000 метров под водой. Теперь мы в абсолютной беспробудной тьме. Даже взглянув вверх, мы не увидим ни намека на то, что высоко вверху есть свет. Давление здесь колоссальное и только самые приспособленные твари могут тут выжить. А что со снегом? Здесь глубоководный снег раскрывается во всей красе! Под таким давлением его падение замедляется, а мелкие кусочки слипаются в настоящие хлопья в несколько сантиметров в диаметре. Он идет непрерывно и крайне медленно. Одна «снежинка» может падать целыми неделями, ведь жизнь на дне совсем неспешная.Фрагмент "снега" в несколько сантиметровГлубоководный снег — это один из тех факторов, что объясняет феномен глубоководного гигантизма. Помните? Чем глубже мы погружаемся, тем большего размера становятся существа. Огромное количество органики создает целое пиршество, ведь это дождь из еды. По этой причине, большинство видов, что там обитают, называются «чистильщиками». Это в основном страшные придонные гады, что кушают этот снег. Изоподы, пантоподы, гигантские морские звезды, мрачные донные рыбы.Пантопод, огромный морской паук-чистильщикВ некоторых регионах слой ила из такой органики достигает десятков метров, и мы даже представить себе не можем, какие существа могут водиться внутри. Глубины океана совсем не изучены, мы не знаем, кто там живет. Глубоководные экспедиции проводятся очень редко. Почти все данные о животных, что живут глубоко, получены рыбаками, что случайно ловили этих существ.Глубоководный удильщик. Обратите внимание, что на всех реальных фото глубоководных рыб обычно есть глубоководный снег.Идиакант. Ещё один житель потустороннего мира.Глубины океана — сложное место для жизни, но еды там полным полно. А где есть много еды — есть много животных и, скорее всего, очень больших. Каких монстров припасла для нас наша планета? Что же, поживем — увидим.Глубоководный снег, ~2000 метров ниже уровня моря