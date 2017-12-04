Что происходит с фекалиями, когда Вы смываете их в самолете.

Многие спрашивают, правда ли, что в самолете все обстоит так как и в поезде, то есть все отходы просто сбрасываются наружу? Действительно интересно, в поезде видно дырку в туалете, а в самолете нет. Означает ли это, что все остается на борту?Изначально надо решить вопрос, что вообще есть в самолете для чистоты и гигиены. Летательный аппарат оснащен системой удаление отбросов и водоснабжением. Жидкость, а точнее питьевая вода, заправляется из специального автомобиля прямо перед вылетом.Вода в самолете. Что и как. На воду есть контрольный талон и паспорт соответствия. Контроль она проходит тщательный, поверьте. Можно пить прямо из шланга, был свидетелем, хотя сам фанатом сего действа не являюсь. На А-320 нужно 200 литров воды и незадолго до вылета ее заправляют в бак. В большинстве случаев заправка происходит до конца, то есть до того момента пока через специальную дренажную трубку вода не начнет литься из бака. Дальше H2O распределяется на кипятильник, умывальники и раковины. Так же в модели А-320, немного жидкости берется для смыва в туалете. В Ту-154 вода для смыва отдельная. Это стараются держать в тайне, но вода из раковин сливается прямо за борт… Помыл руки значит пустил в свободный полет чуточку водицы. Внизу фюзеляжа самолета расположен специальный сливной патрубок, через который весь процесс и происходит.На старых моделях Ту-154Б и Ту-154М располагаются 3 бака (задние туалеты, кухня-буфет — середина салона и передний вестибюль). Баки расположены под потолком и вода туда поступает самотеком. Система достаточно сложна в обслуживании и доставляет массу неудобств. Например, в этих моделях баки приходится заправлять отдельно, перебежками от бака к баку. В более современных летательных аппаратах направленная в бак жидкость распределяется по раковинам кипятильникам и прочим пунктам под давлением. Оно создается в водяном баке с помощью воздушных компрессоров. Все просто. А теперь вернемся к насущной теме — туалет. Понятно, что с отбросами поступать так же не правильно. Поэтому в А-320 отходы поступают в специальный бак на 170 литров, а вот в Ту-154М картинка немного другая.О туалетах в самолете и связанными с этим проблемами В баке непотребство хранится весь полет. В А-320 отбросы удаляются из унитаза с помощью вакуума. То есть они просто засасываются в бак. Нет уверенности, что возможно присосаться к унитазу, но экспериментировать не советую, потому что в теории это вполне вероятно. Бак Ту-154 оснащен фильтром, задерживающим крупные частицы.Остальное используется для смыва. В течении полета концентрация нечисти в воде постоянно увеличивается. Что бы данная субстанция не зловонила на весь салон в нее добавляют химические вещества, а точнее маленькие мешочки с ними, которые кидают прямо в унитаз. Запах и принцип действия веществ такой же как и в биотуалетах. Boeing-737 Classic ничем не отличается и фекалии беспощадно гоняются по кругу в течении всего полета. Жидкость надо заправлять перед каждым взлетом, что и делается в обязательном порядке.Во всей этой системе есть проблема — человеческий фактор. Кто-то может уронить крупную вещицу в унитаз и тогда у техников возникает серьезная задача. Если это косметичка или крышка чайника, то самолет может быть выведен из строя на длительный срок! Здесь не та сантехника, с которой можно разобраться за несколько минут. К трубам в самолете очень сложно подобраться. Если роняют случайно — это понятно, с кем не бывает, но когда туда засовывают подгузник или тампон… Эти вещи набухают до огромных размеров и уничтожают всю систему. Все это достают оттуда люди, своими руками, поэтому я прошу Вас, пользуйтесь мусорками.Как только самолет прилетает на место назначения к нему сразу же подъезжает машина с огромным гофрированным шлангом.Ту-154М. Панели обслуживания в аэропорте.Boeing-737Это отверстие для опустошения бака. Шланг в любой момент может сорваться и содержимое польется вниз. Бывали случаи, что прямо на людей.Не хотелось бы, что бы содержимое попало на кожу, в особенности на лицо. Поэтому молниеносная реакция — профессиональный навык.В случаях когда что-то не вышло сразу, прилепилось к стенкам бака или застряло по-другим невиданным причинам — содержимое баков и туалетов промывается.Дальнейшая судьба отходов из туалета самолета С самолетом вроде бы все ясно, но что с отходами происходит дальше? Автомобиль со специальным баков везет это в место, где бывал далеко не каждый техник. Мало кто знает где это и как выглядит. И хорошо, ведь зрелище не для слабонервных. Запах ужасный, не опытных людей просто рвет. Это что-то похожее на бассейн 10 на 5 метров, а глубиной около 1.5 метра. Машина подъезжает к нему, открывается заслонка и все содержимое выливается. Частенько что-то застревает и приходится с помощью металлических прутьев и палок отправлять это в бассейн. Многие привыкшие рабочие делают это руками (так быстрее). Для специально кинувших в унитаз вещь не по назначению, я придумал наказание. Пусть выполняют обязанности этих людей.