Новогодние гирлянды

Использовать электрические гирлянды на Рождество догадался в конце 1870-х годов американский телеграфист Ральф Моррис. Он развесил на ёлке нити маленьких сигнальных электрических лампочек, которые использовались на телефонных пультах. Идея была оценена его коллегами и затем подхвачена производителями. Первая уличная электрическая новогодняя гирлянда была изготовлена в США в 1895 году — она украсила ель перед Белым домом. С этого момента электрические огни стали неуклонно вытеснять с ёлок пожароопасные традиционные свечи.