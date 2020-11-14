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Новогодние гирлянды

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Новогодние гирлянды
Использовать электрические гирлянды на Рождество догадался в конце 1870-х годов американский телеграфист Ральф Моррис. Он развесил на ёлке нити маленьких сигнальных электрических лампочек, которые использовались на телефонных пультах. Идея была оценена его коллегами и затем подхвачена производителями. Первая уличная электрическая новогодняя гирлянда была изготовлена в США в 1895 году — она украсила ель перед Белым домом. С этого момента электрические огни стали неуклонно вытеснять с ёлок пожароопасные традиционные свечи.
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