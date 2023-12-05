Медицина и молитва

ВВС сообщает:

"Исследование о предполагаемой пользе молитв показало, что на долю летальных исходов тяжелых больных коронавирусом заздравные молитвы не повлияли совершенно.



Тогда исследователи начали сравнивать другие показатели: необходимость и продолжительность подключения больного к аппарату ИВЛ, перевод в палату интенсивной терапии и длительность нахождения в реанимации, а также общую протяженность госпитализации.



По каждому из этих параметров расхождение между двумя группами оказалось столь ничтожным, что ни разу не превысило статистической погрешности."