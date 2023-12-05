Здоровье

Медицина и молитва

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ВВС сообщает:
"Исследование о предполагаемой пользе молитв показало, что на долю летальных исходов тяжелых больных коронавирусом заздравные молитвы не повлияли совершенно.

Тогда исследователи начали сравнивать другие показатели: необходимость и продолжительность подключения больного к аппарату ИВЛ, перевод в палату интенсивной терапии и длительность нахождения в реанимации, а также общую протяженность госпитализации.

По каждому из этих параметров расхождение между двумя группами оказалось столь ничтожным, что ни разу не превысило статистической погрешности."

Теги:
медицина, молитва, ученые
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