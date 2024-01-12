Техника и технологии
SpaceX успешно испытала прямое подключение своего спутникового интернета Starlink к смартфонам
Уточняется, что посредством технологии Direct to Cell между двумя телефонами удалось отправлять сообщения. Технология не требует наличия базовой станции или специального модуля в телефоне.
Спутники Starlink с функцией Direct to Cell были созданы для обеспечения полного доступа пользователей к:
— Текстовым сообщениям.
— Звонкам.
— Просмотру веб-страниц.
При этом работать они должны повсюду, где видно небо — и на суше, и в прибрежных водах. Компания Илона Маска намерена вывести на рынок свой мобильный сервис прямой связи со Starlink в следующем году.
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