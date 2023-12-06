Мадам Тюссо звали Анна Мария, она приятельствовала с Жозефиной, познакомившись с ней в тюрьме



Будущая мадам Тюссо6 Анна Мария Гросхольц родилась в Страсбурге в 1761 году. Отец Анны Марии погиб на войне чуть-чуть не дожив до ее рождения. Мать с детьми переехала в Берн и работала экономкой у доктора Филиппа Вильгельма Куртиуса. Куртиус делал анатомические модели из воска, позже занялся изготовлением восковых фигур, портретов. Фотографий тогда не было, 3d моделей и подавно и восковые фигуры стали очень популярны. Куртиус переехал в Париж. Он же и увидел что у Анны Марии талант изготовлять фигуры из воска.



Мари создала в то время скульптуры таких известных личностей, как Вольтер, Жан-Жак Руссо, Бенджамин Франклин. Со временем её начали приглашать выполнять модели членов королевской семьи. После она и вовсе поселилась в Версале и учила искусству сестру короля Людовика XVI.



В 1789 случилась революция, сочувствующих режиму сажали в тюрьмы. Там же оказалась и Анна Мария и познакомилась с Жозефиной Богарне (будущей женой Наполеона). Тогдашнего ее мужа (Богарне) гильотинировали и ее приговорили к казни, как и будущю мадам Тюссо.



Спасло ее только то что ей дали задание делать посмертные маски Робеспьера, Марии Антунетты, Марата. Жозефину от казни спасли отношения с надзирателями.



Выйдя из тюрьмы Анна Мария вышла замуж за инженера Франсуа Тюссо, родила двух сыновей и поехала в Англию с выставками своих фигур. К власти во Франции пришел Наполеон, попасть во Францию мадам Тюссо не могла, даже знакомство с Жозефиной не помогло. Именно поэтому первый свой музей восковых фигур Тюссо открыла в Лондоне, где и умерла в 1850 в возрасте 88 лет