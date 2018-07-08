Чарльз Хетфилд - Заклинатель дождя

Чарльз ХетфилдЗаклинатель дождя — именно так называли американца Чарльза Хетфилда, прославившегося в первой половине двадцатого века.Будучи обычным торговцем швейными машинками, своё свободное время Чарльз посвящал разработке метода вызова дождя искусственным способом. Хетфилд посещал библиотеки, где изучал книги на эту тему, трактаты по метеорологии, физике и химии, и закупал различные химикаты для проведения своих первых опытов.Уже к 1902 году он создает тайную смесь из 23 химических веществ, которую планирует подвергать испарению в больших оцинкованных поддонах подогреваемых снизу, что, по его словам, должно вызвать осадки в виде дождя.После нескольких удачных экспериментов Хетфилд привлекает в свое предприятие своего младшего брата Пола и начинает зарабатывать, заключая пари на то, что вызовет осадки в течение определенного времени. Слава о нем начинает быстро распространяться, и, несмотря на редкие неудачи, дела у братьев идут хорошо (особенно на юге США).Апофеозом становится заключение в 1915 году контракта с властями Сан-Диего на сумму 10 000 долларов о том, что Хетфилд заполнит водохранилище Морена, что в итоге приводит к многодневным ливням и дальнейшему чудовищному наводнению с разрушениями и жертвами, принесшему властям убытки на 3,5 миллиона долларов.Несмотря на последовавшие судебные разбирательства, а также мнение, что наводнение и проделки Хетфилда — случайное совпадение, данная катастрофа послужила хорошей рекламой Хетфилду и его известность только возросла. За всю его карьеру у него было не менее 500 успешных экспериментов.Весьма примечательно то, что при жизни Хетфилд так и не раскрыл секрет своего химического состава, в итоге перешедший к младшему Хетфилду, который и унес его с собой в могилу.