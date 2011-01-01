Вредные секреты здоровой пищи

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Так же как мода и другие популярные отрасли, индустрия продуктов питания следует определённым тенденциям и поддерживает, а то и сама создаёт мифы, чтобы продавать больше и зарабатывать лучше.Можно, к примеру сравнить «здоровую» пищу разных времён. Не так давно люди ели тофу, сырые и диетические продукты, мюсли, в общем, делали всё, чтобы оставаться в форме и не испортить здоровье.Однако, как только мода на эти продукты стала проходить, мы узнали, что всё это далеко не так полезно, как мы думали. Некоторые из этих продуктов оказались даже опасными, способными в определённых случаях привести к серьёзным проблемам со здоровьем.Мы предлагаем вам список из пятнадцати продуктов, которые считаются здоровыми, но на самом деле таковыми не являются.Банановые чипсы преподносят как великолепный заменитель вредным сладостям. Не лучше ли съесть банановые чипсы вместо 300 грамм шоколада? Фрукты в любом случае полезнее, не правда ли? Одна проблема – банановые чипсы делают путём выжаривания банановых долек. Каждая порция таких чипсов содержит как минимум грамм десять насыщенного жира, который ужасно поднимает наш уровень холестерина. Лучше съешьте свежий банан, и вкуснее и полезнее.Суши из тунца отличный пример того, как может быть опасна здоровая пища в больших количествах. Суши из тунца – практически сырой продукт, поэтому содержит не так много калорий, но важно ещё знать, что суши, приготовленные в ресторане, содержат больше ртути, чем сырая рыба, купленная в магазине. Если переборщить с ртутью, можно получить интоксикацию организма и как следствие – бессонницу, рвоту, выпадение волос, гипертонию… и этот список можно пополнить ещё не одним пунктом.Мюсли практически стали синонимом здорового завтрака. Многие люди отказались от бекона и яиц в пользу здорового начала дня. Однако, готовые мюсли, которые мы покупаем в магазине – сплошной обман. Порция таких мюсли обеспечит вам около пятисот калорий и невообразимое количество сахара. Поэтому, если вы действительно хотите есть мюсли, купите лучше овсяные хлопья, немного сушёных фруктов, семечки, орехи и наслаждайтесь действительно здоровой пищей.Энергетические батончики магазины часто помещают в отделах здорового питания и товаров для похудения. Однако эти батончики не помогут вам сбросить вес. Это не только не здоровая пища, но и возможно более вредная, чем шоколадный батончик. В основном энергетические батончики помогают сохранять жир в вашем организме. Один такой батончик содержит около пятисот калорий, столько же должен содержать нормальный ленч или обед. Подумайте об этом, покупая очередной такой батончик.Когда мы хотим сбросить вес, мы переходим на обезжиренные продукты. Мы покупаем обезжиренный йогурт и верим, что делаем что-то полезное для своего организма. Однако, если из продукта полностью убрать жир, он становится безвкусным, поэтому производители добавляют туда сахар. Таким образом, мы едим обезжиренный йогурт с огромным содержанием сахара.Если ваш организм не принимает клейковину из-за болезни, вы вынуждены выбирать продукты, не содержащие её. Остальные люди просто выбрасывают деньги, покупая такую пищу. Продукты без глютена часто не содержат цельного зерна, поэтому в них мало клетчатки и антиоксидантов. Не покупайте эти продукты без надобности.В спортивных напитках нет ничего здорового, ведь в них содержатся красители. Люди считают их более полезными, чем содовая. Да, содовая – абсолютное зло, сделанное из сахара и химикатов. Но это не делает спортивные напитки чем-то особо здоровым. Кроме сахара они содержат много красителей и консервантов, из-за чего эти напитки были запрещены в Европе и Японии.Цельное зерно полезно, потому что в нём содержится клетчатка и витамин В. Однако, будьте осторожны, покупая мультизерновые или пшеничные продукты, они обычно не содержат цельного зерна. Очищенное и рафинированное зерно хранится дольше, но теряет много своих полезных свойств.Очень правильно делать дома фруктовые и овощные коктейли, нет ничего полезнее для нашего организма, чем натуральные смешанные соки. Дома вы знаете, из чего вы сделали этот коктейль и сами добавляете туда то, что считаете нужным. Однако, часто дома мы не находим на это времени либо попросту забываем. Покупая такие коктейли в магазинах, следует быть очень внимательным, готовые продукты могут содержать больше сахара, чем вы думаете.Когда-то была в моде попкорновая диета. Не удивительно: многие люди любят попкорн. Но попкорн из микроволновки – не лучшее решение. Такой продукт содержит большое количество диацетила, который добавляют в искусственные масла. Это вкусно, но, к сожалению, опасно. Диацетил безопасен, если его есть, но опасен для вдыхания, а держа в руках пакет попкорна мы, естественно, вдыхаем его запах.Замороженный ужин – прекрасное решение для тех, у кого нет времени или возможности готовить каждый день. Но необходимо помнить – замороженные продукты вредны. В них очень много соли. Обработанная таким образом пища совершенно невкусная, поэтому в неё добавляют соль, сахар и жиры. Замороженные ужины содержат много соли и очень мало полезных веществ.Многие люди едят маффины и считают, что они полезнее шоколадных батончиков или сэндвичей. Однако следует помнить, что маффины содержат от четырёхсот до восьмисот калорий. Если они вам действительно нравятся, выбирайте кексы с меньшим количеством ингредиентов. Чем меньше в них составляющих, тем меньше в них будет скрытых жиров, сахара и калорий.Гранола – ещё один так называемый здоровый завтрак. Главная причина считать его таковым – хороший маркетинг. На самом деле в этих продуктах, как правило, очень много сахара. Порой сахара в них больше, чем клетчатки, что делает гранолу совершенно бесполезным продуктом. Также помните, что тарелка гранолы содержит около шестисот калорий. Если вам это действительно нравится, старайтесь выбирать гранолу с наименьшим содержанием сахара.Орехи содержат массу питательных веществ и помогают побороть лишний вес. Однако, с превращением в масло, орехи полностью теряют свои полезные свойства. В процессе переработки ореховое масло теряет натуральные жиры и пополняется жирами менее здоровыми. В масле также содержится гораздо больше соли и сахара, консерванты и красители. Если вам действительно необходимо именно ореховое масло, купите миндальное.Сушёные фрукты очень полезны, если вы высушили их дома. Такие фрукты сохраняют все витамины, клетчатку и минералы. Покупая сухофрукты в магазине, вы практически приобретаете сахар. Чтобы сделать свой продукт более вкусным, производители добавляют туда сахар, а ещё серу, чтобы фрукты не темнели. Все эти добавки могут быть опасны для здоровья и уж точно не помогут вам сбросить вес.