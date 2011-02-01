Чего мы не знали о психологии

Человеческая психика остается одной из самых больших загадок для исследователей. Однако в мире каждый день происходят какие-нибудь открытия, и мир психологии – не исключение.Следующие факты о психологических особенностях человека, возможно, очень вас удивят:Когда речь заходит о влиянии плацебо на здоровье, то было обнаружено, что капсулы действуют эффективнее, чем таблетки, а уколы зачастую действеннее капсул (исходя из того, насколько положительным лечебным эффектом обладает плацебо)Эффект плацебо работает даже тогда, когда человек осознанно принимает вещество без явных лечебных свойств.Люди гораздо дольше могут обходиться без еды, чем без сна.Даже небольшой шум заставит ваши зрачки расшириться.К 60 годам вы потеряете половину своих вкусовых рецепторов.Если слюна не будет растворять какую-либо еду, то вы не сможете почувствовать её вкус.Наш мозг постоянно взаимодействует с нашим желудком. Поэтому наши эмоции, особенно негативные, влияют на самочувствие нашего желудка.С появлением интернета всё меньше людей обращаются к религии.Жевательная резинка активизирует память, благодаря чему вы можете заработать высокие баллы в тестах.Фиолетовый или цвет лаванды обладает успокаивающим эффектом. Особенно хорошо использовать его в спальне.Согласно учению Фрейда о стадиях психосексуального развития личности, на фаллической стадии дети начинают интересоваться своими гениталиями, гениталиями своих родителей и друзей. На данной стадии девочки, обнаружив у себя отсутствие мужского полового органа, начинают испытывать так называемую «зависть к пенису», сопровождающуюся чувством обиды.Наша краткосрочная память имеет гораздо более ограниченные возможности, чем мы думали. Длительность хранения информации в краткосрочной памяти составляет 20 секунд, а обрабатывать она может лишь от 5 до 9 вещей одновременно.Красный цвет делает человека более сексуально привлекательным для противоположного пола, а мужчины в голубом обладают большей притягательностью для женщин.Большинство людей имеют склонность к запоздалым суждениям, то есть у них отмечается тенденция предсказывать исход какого-либо события прежде, чем оно произошло.Подсчитано, что человек в среднем думает 70 тысяч мыслей ежедневно.Чтобы сформировать новую привычку в среднем потребуется 66 дней.Если собеседник смотрит вам в глаза 60% от времени разговора, то ему скучно, 80% – вы ему нравитесь, 100% – он вам угрожает.Чрезмерный стресс может изменить клетки мозга, его структуру и функции.Слова, которые используются при допросе очевидцев для описания увиденного ими события, могут повлиять на то, как они в дальнейшем запомнят это событие.Ощущение падения, которое иногда возникает перед сном, на самом деле связано с тем, что мы слишком быстро засыпаем, и наш мозг думает, что мы умираем. Поэтому возникает ощущение, как будто мозг делает себе электрошок.Если у вас плохое настроение, то поддельная улыбка поможет почувствовать себя намного лучше и даже сделает вас счастливее.Чистая кожа, яркие большие глаза, розовые губы и блестящие волосы не только привлекают мужчин и служат индикатором здоровья, но и являются показателем того, что женщина способна стать подходящим партнёром для продолжения рода.Вовсе не обязательно, что человек, страдающий обсессивно-компульсивным расстройством, является гермофобом (тот, кто боится заразиться микробами при контакте с другим человеком или предметом). Данное расстройство связано с навязчивыми, ненужными мыслями и ассоциациями из несвязанных между собой событий.Когда вы зеваете, и сразу после этого зевает кто-то ещё, это значит, что на вас смотрели и/или вы ему нравитесь.Это миф, что люди используют только 10% возможностей своего мозга в любой момент времени. На самом деле мы можем задействовать единовременно около 35% нашего мозга.Когда мы полностью сконцентрированы на выполнении какой-либо задачи, наш мозг блокирует остальные дела, заставляя нас ничего не замечать вокруг себя. Это называется избирательным вниманием.У одних людей мозг производит больше химических веществ, чем у других. Вот почему некоторые люди считаются более эмоциональными, чем другие.Интеллект в определённой степени зависит от наследственности.С одной стороны, эффект плацебо может заставить человека думать, что он выздоравливает, но с другой стороны, он может и навредить. Если человек будет принимать лекарства, в которых не нуждается, то когда они действительно ему понадобятся, лекарства не будут работать, даже если они настоящие.По мнению Т. Чаморро-Премузика и Э. Фернхема, определённые черты характера, а не умственные способности, могут влиять на академическую успеваемость. На самом деле добросовестные, но закрытые интроверты, как правило, показывают более высокие результаты успеваемости, чем другие.Наши рефлекторные реакции контролирует не головной, а спинной мозг. Нервы, которые пронизывают позвоночник, приходят на помощь тогда, когда телу необходима молниеносная реакция, например, при прикосновении к чему-нибудь раскалённому.Члены одной семьи пахнут одинаково. Именно поэтому человек не может продолжать свой род со своими родными. Это естественный способ природы избежать генетических мутаций.Помимо сексуальной привлекательности красный цвет может также быть признаком агрессии и отпугивать людей.В самом мозге нет болевых рецепторов. Этот факт позволяет нейрохирургам проводить на нём операции, когда пациент бодрствует. Во время таких манипуляций крайне важна обратная связь от пациента, чтобы не повредить важные зоны мозга, например, те, которые отвечают за речь.