Почему на средневековых картинах рыцари боролись с «чудищами» в виде улиток

Средневековые книги являются одним из самых интересных источников информации о «тёмных веках». Но привлекают внимание учёных и обывателей не одни лишь текстовые, но также изобразительные элементы старых рукописных манускриптов. Как минимум, потому, что порой так можно обнаружить нечто, что на первый взгляд не несёт никакого адекватного смысла - например, сотни картинок в десятках книг, где изображён доблестный бой... рыцаря и улитки.

Среди исторических источников эпохи Средневековья, которые сегодня доступны исследователям, можно найти занятные изображения на полях манускриптов. Интерес они представляли, в первую очередь, тем, что никак не относились к тому, что было написано на этих страницах. Такие рисунки, которые по смыслу выходили за границы основного содержания называются маргиналии, также они известны как «дролери», причём в переводе с французского языка последний термин означает «чудачество».

Однако даже среди столько необычных изображений были рекордсмены по «чудачеству». Потому что совершенно сложно представить, что в числе средневековых маргиналий найдутся картинки боя рыцарей с «чудищами», которые выглядели как огромные... улитки. И такой выбор на роль страшного противника для доблестных бойцов в латах, мягко говоря, сбивает исследователей с толку, потому что тенденция к демонизации улиток практически нигде больше не проявлялась.

Вид улиток на этих дролерах не всегда был одним и тем же: так, нередко они были больше похожи на гибридов - у них могла быть голова собаки, кота или оленя. А вот размер их нередко изображали внушительным, чтобы он соответствовал или даже превышал габариты рыцаря, который боролся. Впрочем, порой их как раз наоборот – рисовали достаточно маленького размера. Более редкими были те варианты маргиналий, когда в виде противников для монструозных улиток выступали не мужчины-воины, а женщины либо и вовсе ряд других зверей – от обезьяны до зайцев и даже драконов.

Само собой, что такой феномен заставлял исследователи выдвигать множество версий, пытающихся обосновать, почему в роли страшного чудища, которое порой будто одним своим видом заставляло доблестного рыцаря просить пощады, оказалась безобидная улитка. Так, среди наиболее распространённых предположений была гипотеза о нехорошей славе этих моллюсков в Средние века. В частности, лишь вначале улитке приписывали ассоциацию с предусмотрительностью и осторожностью, а затем она стала символом трусости. Поэтому и была выдвинута версия, что маргиналии с улитками были своего рода сатирой на вечно закованных в латы рыцарей, которые за своими доспехами будто от всего мира прятались.

Другим необычным предположением была гипотеза, гласившая, что в улитках авторы маргиналий зашифровывали представителей народа лангобардов, известных на всю Европу своими трусливыми бегствами с просто с поля битвы. Кроме того, именно лангобардцы частенько были ростовщиками, а так как ссуды в кредит в то время считались недостойным занятием, то и при любой опасности они прятались в своих домах прямо как и улитка в своей раковине. А вот версия о том, что в маргиналиях улиток рисовали плохишами, потому что они вредили аграриям, мало кем поддерживается - ведь в этом случае с большой долей вероятности на изображениях с ними боролись бы крестьяне, а не рыцари.

Ещё одной версией относительно появления улиток на рисунках вне книжных полей, считается утверждение, что улиток ассоциировали с представителями аристократии, которым подавляющее большинство населения в Средние века, мягко говоря, не симпатизировали - мол, их видели именно как моллюсков, которые ничем другим не занимаются, кроме медленного продвижения по карьерной лестнице. Соответственно, подобные маргиналии высмеивали жизнь дворян. Если же привязывать улиток именно к рыцарям, то первых, как животных, имеющих и мужские, и женские половые признаки, ставили ко вторым в противники как символ их борьбы с физическим вожделением или супружеской изменой.









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