История канадского коктейля «Прокисший Палец»

Все началось сто лет назад на Юконе, где жили два брата Линкен. И вот поперлись они однажды куда-то в лютую пургу и один из них, Луи, провалился под лед, промочил ногу и отморозил палец. Дома для предотвращения гангрены другой брат Отто оттяпал Луи тот пальчик и бросил его в банку со спиртом – на добрую память.



А спустя еще полвека, в 1973, охотник, капитан Дик Стивенсон наткнулся на избушку братьев. Увидел банку и ему пришла в голову гениальная идея основать элитарный клуб «Коктейль Прокисший Палец». Сам палец Дик заливал шотом виски и предлагал выпить желающим стать членом клуба. Пить надо было до дна. Вместе с пальцем.



Беда случилась в 2013 году, когда один придурок тот палец проглотил. Нарочно! Его отметелили и вышвырнули из города. Впрочем, легенда гласит, что у него проснулась совесть, он вернулся в клуб и предложил заменить легендарный некротический палец своим собственным.