Когда французской школоте бухать запретили?

До поры до времени во французских школах ученикам от мала до велика полагалось по пол-литра вина, пива или сидра на нос. Возлияние среди молодых да ранних не просто не возбранялось, но даже поощрялось. Мало того, что сорванцов остаканивали в школьных буфетах, так ещё и родители могли вместе с завтраком положить в авоську своего чада фунфырик-другой. Считалось, что алкоголь – это штука дюже полезная, убивающая микробы, а также согревающая тело и душу.



Запрещать подобную практику начали только в августе 1956-го года. Причиной тому послужили множественные жалобы преподавательского состава - мол, накидавшиеся детишки либо засыпают на ходу, либо наоборот – впадают в неистовство. Начальным классам тогда винишко заменили на молоко с сахаром, а с 14 лет школярам прием на грудь дозволили, но только с разрешения родителей и всего 125 миллилитров (пол-стакана) на одного малолетнего алкоголика за учебный день.



Ввиду традиционного пиетета во Франции к вину далеко не все одобрили подобные ограничения прав и свобод школяров. Некоторые родители активно возмущались, а национальный комитет по школьному и университетскому здравоохранению, изучив последствия употребления алкогольных напитков воспитанниками школ-интернатов, постановил – все эти запреты штука необоснованная. Однако же руководство оставалось непреклонным и всё реже во французских начальных учебных заведениях можно было увидеть осоловевшего юнца. Официальный и окончательный запрет на возлияния в школах, правда, вышел только в 1981-м году. Новоизбранный президент Франсуа Миттеран тогда выпустил указ о том, что детишкам бухать нельзя.



Ну, как говорится, за трезвость.