Безумное селфи

В марте 2016 года внутренний рейс EgyptAir из Александрии в Каир был захвачен Зейфом ад-Дин Мустафой. На нем был пояс шахида и он потребовал от экипажа лететь на Кипр. Требование было выполнено, так как мужик грозился взорвать себя вместе с самолетом. После посадки негодяй отпустил почти всех пассажиров, но оставил себе троих в качестве заложников на крайний случай.Одним из заложников был 26-летний англичанин Бен Инс. В какой-то момент он подошел к преступнику и попросил разрешения сделать с ним селфи. На удивление тот согласился. Снимок стал историческим. Чуть позже Зейф ад-Дин сдался властям и отпустил последних заложников. Когда Бена спросили, как ему пришла в голову та сумасшедшая идея насчет селфи, он ответил, что просто старался не терять присутствия духа. Да и вообще – ну, какая разница, если все равно помирать?