Pringles — чипсы или не чипсы??

Компания Procter & Gamble в течение многих лет утверждала, что Pringles — это не картофельные чипсы. Но Верховный суд Великобритании в конечном итоге постановил, что всё же чипсы, и потребовал от Procter & Gamble уплаты налогов на сумму 160 миллионов долларов.Вот как началась эта до смешного сложная проблема. В середине XX века во Франции и Англии появился налог, названный налогом на добавленную стоимость или НДС. Этот «налог на потребление» начинался как 10-процентный налог на все товары, приобретаемые у предприятий. Более 20% мировых налоговых поступлений приходится на налог на добавленную стоимость, что делает его довольно важным.В Великобритании большинство продуктов питания освобождены от налога на добавленную стоимость, за исключением картофельных чипсов или «аналогичных продуктов, изготовленных из картофеля или картофельной муки». Это привело к долгому и трудному путешествию, чтобы выяснить, являются ли Pringles (которые, кстати, одно время рекламировались как «новомодные картофельные чипсы») на самом деле картофельными чипсами. Если бы их считали чипсами, тогдашняя материнская компания Pringles, Procter & Gamble, облагалась бы налогом НДС в размере 17,5%.Первоначальный аргумент Procter & Gamble заключался в том, что нет, Pringles не являются картофельными чипсами, потому что они «не содержат достаточно картофеля, чтобы иметь качество «картофельности» (реальный термин) Они также утверждали, что Pringles не напоминали по форме картофельные чипсы и больше подходили под «острую закуску».В 2008 году британский суд низшей инстанции согласился и постановил, что Pringles на самом деле не являются картофельными чипсами, главным образом потому, что они содержат только 42 процента картофеля и имеют «форму, не встречающуюся в природе». Но всего год спустя Апелляционный суд пересмотрел и отменил это решение, назвав аргумент Procter & Gamble о том, что ингредиенты продукта не определяют продукт, «чепухой».В результате этого решения корпорации-гиганту пришлось заплатить 160 миллионов долларов налогов, при этом неохотно называя свои картофельные чипсы «картофельными чипсами»