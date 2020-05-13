Когда кто-то сфоткал загадочную хрень, а интернет тут же её разгадал

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Это объяснило бы и кристаллизацию, и однородную окраску, но поскольку на пластырях не указывается состав, я не могу сказать более точно.Если хранить пластыри в стабильных сухих условиях при нормальной температуре, они не портятся практически никогда. Но они не рассчитаны на долговременные колебания температуры и влажности. Стандартная проверка устойчивости предполагает два года хранения практически для всех аптечных товаров (за исключением продуктов, которые вообще не портятся, типа горькой соли).Или это кондитерская присыпка.Это медальоны для тростей.Самец мотылька Creatonotos gangis с распущенными для привлечения самок ароматическими железами.Она активирует заставку экрана.Ой-ой, это похоже на трещотку от гремучей змеи.Это самый настоящий слизевик, и я сейчас умру от зависти! Если отрежешь кусочек, можешь пересадить его в другую банку или миску и держать как питомца. Они питаются овсом.Гусеница колючей дубовой слизневидки, на которой отложил яйца паразитический браконид-наездник.Это «фритта», стеклокристаллический припой, который выполняет 3 функции:- Защищает оконный уплотнитель от ультрафиолетовых лучей.- Делает поверхность стекла более шероховатой для лучшего прилегания уплотнителя.- Закрывает некрасивое уплотнение от вашего взора.Кружки выполняют две роли:1. Поскольку фритта чёрная, при производстве она нагревается быстрее, чем остальное стекло. Перепад температуры может вызвать дефекты, поэтому переход к чёрному делают постепенным, чтобы уменьшить участок концентрации напряжений.2. Эстетическая. Это визуально приятный способ встроить нужную функцию.Это полуавтономный робот/дрон/гаджет для доставки продуктов от фирмы Starship Technologies.Судя по всему, какая-то хищная птица поймала беременную змею и принялась её терзать, но яйцевод вывалился из-за веса яиц, а остальное птица унесла.Я пчеловод-любитель.Очень похоже на карликовых медоносных пчёл, а строение гнезда подтверждает мою догадку. Я так понимаю, это где-то в Азии?Это отличные медоносные пчёлы, и если они не мешают, можете их оставить, а если мешают — пожалуйста, обратитесь на ближайшую пасеку, у вас их с радостью заберут. Я бы и сам забрал, но подозреваю, что это далековато от моего дома.Предлагаю викканское объяснение…Магические применения сосны.Сосна символизирует возрождение и бессмертие, стойкость перед трудностями и преодоление препятствий с помощью оптимизма и внутренней силы.Сосновая ветка, повешенная над дверью, притянет в дом радостную энергию, а над кроватью — защитит от болезни.Сожжение сосновой хвои и шишек укрепляет здоровье.Я работаю на археологических раскопках в Израиле. Отличная находка!Это действительно очень древняя штука — точнее, две разных штуки. Часть на переднем плане — мозаичный пол. Видите горизонтальную линию на переднем крае? Это край, а остальное — заполнение.Скорее всего, это была не очень важная часть большей плоскости. Она не декорирована, но остальная часть, возможно, была декорирована (зависит от того, что это было за здание).Квадратный камень с дырой вверху справа — основание колонны. Колонны обычно делались из «барабанов» с выемками и втулками сверху и снизу, чтобы их можно было собирать, как пирамидки.Это может быть постройкой любого времени от 100 г. до н. э. до VII в. н. э., а эксплуатироваться она могла и позже. В следующий раз посмотрите вокруг — скорее всего, найдёте ещё много интересного! Таких останков полно в долинах Изрееля и Иордана — да и по всему Израилю!Так что ответ — мозаичный пол плюс основание колонны. Но это точно лишь фрагмент большего пола. Обратите внимание, как мозаика идёт выше и вокруг основания колонны. Колонна явно подпирала крышу, так что, стоя на этом полу, вы как бы находитесь в помещении.Это могла быть открытая галерея в церкви, или закрытая — внутри здания, или ещё что-то. Если пришлёте ещё фоток, я постараюсь рассказать побольше! Я много работал именно с мозаичными полами. Если что надо — спрашивайте!Уточнение: Мозаичные полы не обязательно должны быть «римско-византийскими», они просто имеют античное происхождение. Это может быть иудейский, христианский или даже омейядский пол. Хотя что-то мне подсказывает, что это таки римская постройка.При императоре Цяньлун (правил в 1736–1796 гг.) ношение таких наборов было обязательным для всех маньчжур и монголов. У них была традиция срезать мясо с кости непосредственно за столом. Это противоречило китайской традиции, где мясо предварительно нарезалось маленькими кусочками, чтобы его можно было есть палочками.С целью сохранения неприхотливых элементов кочевого образа жизни маньчжур и монголов при Цяньлун им строго запрещалась нарезать мясо заранее. Поэтому всем им полагалось носить такой комплект, чтобы резать мясо традиционным способом.Пирит. Собачье золото. Довольно распространённый минерал, образующий кубические кристаллы. Это похоже на кусок сланца с вкраплением пирита.Это часть какой-то сифонофоры, ужасно похоже на «парус» физалии с оторвавшимися щупальцами. НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ К НИМ. Как и у гидроидов (медуз и т. п.), у них могут быть жалящие клетки, смертельно опасные для людей и как минимум очень болезненные, даже если они мёртвые и уже какое-то время пролежали на берегу.Это яйца хищной улитки-конуса, которая живёт в песке. В каждом таком мешке — сотни улиточных яиц.Это кулон для духов. Обычно носится на цепочке.Похоже, это «пузырёк-приманка» — с помощью таких отслеживают наркоманов, грабящих аптеки.Семенная шапка магнолии.Пятнистоголубая амбистома.Оранжерея на энергоэкономичных фиолетовых/розовых светодиодах.В пасмурную ночь они освещают здоровый участок неба вокруг. Жёлтые ещё хуже.Это газоразрядный индикатор CD47 — один из самых больших в истории, если не самый большой.Очень ценная и крайне дефицитная штука. Недавно на eBay такую продали за 1250 евро (около 1500 долларов).Это «Венец пяти священных ран», который носят монахини-бригиттки.Похоже на окаменелое скопление трубчатых червей.Похоже на инсулиновую шприц-ручку.Маслобойка.