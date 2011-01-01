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Странные, но эффективные механизмы защиты диких животных

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Сегодня речь пойдет вовсе не о тиграх, львах и медведях. Вы что-то слышали о креветке, способной переломать вам кости? А о взрывающихся насекомых-камикадзе? Ниже вы найдете 25 занимательных примеров самых причудливых механизмов самообороны в дикой природе.

Neoclinus blanchardi
Странные, но эффективные механизмы защиты диких животных

Эти рыбы способны разевать свою зубастую пасть до невероятных размеров, пытаясь таким образом отпугнуть хищников. Кроме того, они часто пользуются таким приемом во время борьбы за территорию.


Креветка-богомол
Странные, но эффективные механизмы защиты диких животных

Сила этой креветки такова, что она запросто способна пробить стекло аквариума. Образовавшаяся в результате ударная волна способна парализовать всех животных, находящихся в радиусе ее действия.


Малазийские муравьи-камикадзе
Странные, но эффективные механизмы защиты диких животных

При серьезной опасности малазийские муравьи семейства Saundersi Camponotus поступают как настоящие камикадзе – они взрывают свое тело, разбрызгивая по сторонам яд, заполняющий их челюстные железы.


Жук-бомбардир
Странные, но эффективные механизмы защиты диких животных

В случае угрозы, жук-бомбардир буквально выстреливает горячей жидкостью, тем самым отпугивая большинство хищников.


Комодский варан
Странные, но эффективные механизмы защиты диких животных

Вараны – жуткие существа. В их пасти царит настоящий ад из смертельно опасных бактерий, процветающих в язвах и ранах на разодранных деснах этого хищника. Достаточно одного укуса этого животного, чтобы его жертва медленно, но верно, отправилась в мир иной.


Морской огурец
Странные, но эффективные механизмы защиты диких животных

Несмотря на свое довольно безобидное название, морской огурец обладает довольно серьезным защитным механизмом. В случае опасности эти животные способны сжиматься и резко выстреливать во врага частью своих внутренностей, сбивая хищников с толку.


Волосатая лягушка
Странные, но эффективные механизмы защиты диких животных

Эти лягушки способны ломать собственные кости, которые затем отмирают и используются лягушками в качестве когтей.


Потто
Странные, но эффективные механизмы защиты диких животных

В случае опасности это пушистый африканский примат способен превращаться в маленький таран, прижимая голову к груди и нанося врагам удары верхней частью спины.


Дикобраз
Странные, но эффективные механизмы защиты диких животных

Шипы дикобраза зачастую достигают размеров половины его туловища (35 сантиметров). Помимо очевидного защитного средства, дикобраз также способен создавать при помощи своих игл звуки, похожие на те, что издают гремучие змеи, тем самым отпугивая врагов.


Термиты Французской Гвианы
Странные, но эффективные механизмы защиты диких животных

У старых особей этого вида термитов на шее вырастают особые наросты. Любой хищник, съевший таких термитов, будет мгновенно парализован и отравлен.


Motyxia Millipede
Странные, но эффективные механизмы защиты диких животных

Это маленькое существо на самом деле настоящая пилюля с цианидом. В случае опасности эта многоножка начинает выделять цианид из всех своих пор.


Опоссум
Странные, но эффективные механизмы защиты диких животных

Опоссумы – мастера прикидываться мертвыми. В случае опасности эти животные откидываются на спину, раскрывают пасть и пускают пену изо рта. Поскольку большинство хищников не любит падаль, опоссумов предпочитают обходить стороной.


Скунс
Странные, но эффективные механизмы защиты диких животных

Защитный прием скунсов известен всем. Скунсы – мастера портить воздух, по этой причине у них почти нет природных врагов, поскольку мало какой хищник сможет выдержать столь неприятный запах.


Сони
Странные, но эффективные механизмы защиты диких животных

Этот вид грызунов способен отбрасывать свои хвосты в случае нападения. Это довольно странная черта среди млекопитающих. К сожалению, в отличие от ящериц, сони не умеют отращивать обратно отброшенные хвосты.


Глупыш
Странные, но эффективные механизмы защиты диких животных

В случае опасности птенцы этих птиц способны постоять за себя, обрушивая на врагов потоки рвотной массы маслянистой консистенции с неприятным запахом тухлой рыбы. Эта густая масса склеивает перья хищных птиц, лишая их способности летать и держаться на воде.


Сизоворонка
Странные, но эффективные механизмы защиты диких животных

Птенцы этого вида тоже практикуют рвоту в случае опасности, однако в этом случае они обмазывают себя рвотной массой, чтобы выглядеть как можно менее аппетитно в глазах хищников. Кроме того, их родители издали чуют запах рвоты и успевают возвратиться к гнезду, чтобы защитить выводок.


Испанский иглистый тритон
Странные, но эффективные механизмы защиты диких животных

В случае опасности, эти тритоны способны протыкать ребрами свою шкуру и выделять яд. Благодаря прекрасной иммунной системе, кожа этих земноводных восстанавливается удивительно быстро.


Гриф-индейка
Странные, но эффективные механизмы защиты диких животных

В случае опасности, эта птица также применяет рвоту, отвратительный запах содержимого ее желудка отпугивает врагов, а сама птица становится легче и начинает бежать быстрее.


Жабовидная ящерица
Странные, но эффективные механизмы защиты диких животных

В случае опасности эта ящерица начинает брызгать кровью из своих глаз. Обычно зона поражения составляет до полутора метров.


Миксина
Странные, но эффективные механизмы защиты диких животных

В случае опасности, это существо выделяет огромное количество слизи, которая забивает жабры хищников, удушая их и позволяя животному скрыться.


Пьявица красногрудая
Странные, но эффективные механизмы защиты диких животных

Личинки этого вида жуков собирают свои экскременты в виде желеобразного вещества и хранят их на своих спинах. Тем временем, хищные осы-паразиты откладывают яйца в теле личинок, а их выводок затем поедает личинку изнутри.


Краб-боксер
Странные, но эффективные механизмы защиты диких животных

Этот вид крабов иногда носит на себе настоящих актиний. Актинии обладают серьезным жалом, таким образом, хищники, угрожающие крабу, получают не только увесистый удар, но и серьезный укус.


Человек
Странные, но эффективные механизмы защиты диких животных

У человека тоже существует масса защитных механизмов, одним из которых является щекотка. Самые уязвимые места обычно самые чувствительные в отношении щекотки. Когда кто-то или что-то щекочет нас, гипоталамус нашего мозга активизируется, вынуждая нас сражаться не на жизнь, а на смерть.


Колорадский жук
Странные, но эффективные механизмы защиты диких животных

Это самый настоящий супержук! Он сумел приспособиться к ядовитым веществам, вырабатываемым картофелем, которые повреждают пищеварительные системы других насекомых.


Носач
Странные, но эффективные механизмы защиты диких животных

Помимо огромного носа, эти обезьяны славятся тем, что в случае опасности у них возникает эрекция, и самцы начинают трясти своими пенисами, дабы устрашить противника.


Теги:
интересное природа защитные механизмы животные
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