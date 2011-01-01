Странные, но эффективные механизмы защиты диких животных

Neoclinus blanchardi

Креветка-богомол

Малазийские муравьи-камикадзе

Жук-бомбардир

Комодский варан

Морской огурец

Волосатая лягушка

Потто

Дикобраз

Термиты Французской Гвианы

Motyxia Millipede

Опоссум

Скунс

Сони

Глупыш

Сизоворонка

Испанский иглистый тритон

Гриф-индейка

Жабовидная ящерица

Миксина

Пьявица красногрудая

Краб-боксер

Человек

Колорадский жук

Носач

Сегодня речь пойдет вовсе не о тиграх, львах и медведях. Вы что-то слышали о креветке, способной переломать вам кости? А о взрывающихся насекомых-камикадзе? Ниже вы найдете 25 занимательных примеров самых причудливых механизмов самообороны в дикой природе.Эти рыбы способны разевать свою зубастую пасть до невероятных размеров, пытаясь таким образом отпугнуть хищников. Кроме того, они часто пользуются таким приемом во время борьбы за территорию.Сила этой креветки такова, что она запросто способна пробить стекло аквариума. Образовавшаяся в результате ударная волна способна парализовать всех животных, находящихся в радиусе ее действия.При серьезной опасности малазийские муравьи семейства Saundersi Camponotus поступают как настоящие камикадзе – они взрывают свое тело, разбрызгивая по сторонам яд, заполняющий их челюстные железы.В случае угрозы, жук-бомбардир буквально выстреливает горячей жидкостью, тем самым отпугивая большинство хищников.Вараны – жуткие существа. В их пасти царит настоящий ад из смертельно опасных бактерий, процветающих в язвах и ранах на разодранных деснах этого хищника. Достаточно одного укуса этого животного, чтобы его жертва медленно, но верно, отправилась в мир иной.Несмотря на свое довольно безобидное название, морской огурец обладает довольно серьезным защитным механизмом. В случае опасности эти животные способны сжиматься и резко выстреливать во врага частью своих внутренностей, сбивая хищников с толку.Эти лягушки способны ломать собственные кости, которые затем отмирают и используются лягушками в качестве когтей.В случае опасности это пушистый африканский примат способен превращаться в маленький таран, прижимая голову к груди и нанося врагам удары верхней частью спины.Шипы дикобраза зачастую достигают размеров половины его туловища (35 сантиметров). Помимо очевидного защитного средства, дикобраз также способен создавать при помощи своих игл звуки, похожие на те, что издают гремучие змеи, тем самым отпугивая врагов.У старых особей этого вида термитов на шее вырастают особые наросты. Любой хищник, съевший таких термитов, будет мгновенно парализован и отравлен.Это маленькое существо на самом деле настоящая пилюля с цианидом. В случае опасности эта многоножка начинает выделять цианид из всех своих пор.Опоссумы – мастера прикидываться мертвыми. В случае опасности эти животные откидываются на спину, раскрывают пасть и пускают пену изо рта. Поскольку большинство хищников не любит падаль, опоссумов предпочитают обходить стороной.Защитный прием скунсов известен всем. Скунсы – мастера портить воздух, по этой причине у них почти нет природных врагов, поскольку мало какой хищник сможет выдержать столь неприятный запах.Этот вид грызунов способен отбрасывать свои хвосты в случае нападения. Это довольно странная черта среди млекопитающих. К сожалению, в отличие от ящериц, сони не умеют отращивать обратно отброшенные хвосты.В случае опасности птенцы этих птиц способны постоять за себя, обрушивая на врагов потоки рвотной массы маслянистой консистенции с неприятным запахом тухлой рыбы. Эта густая масса склеивает перья хищных птиц, лишая их способности летать и держаться на воде.Птенцы этого вида тоже практикуют рвоту в случае опасности, однако в этом случае они обмазывают себя рвотной массой, чтобы выглядеть как можно менее аппетитно в глазах хищников. Кроме того, их родители издали чуют запах рвоты и успевают возвратиться к гнезду, чтобы защитить выводок.В случае опасности, эти тритоны способны протыкать ребрами свою шкуру и выделять яд. Благодаря прекрасной иммунной системе, кожа этих земноводных восстанавливается удивительно быстро.В случае опасности, эта птица также применяет рвоту, отвратительный запах содержимого ее желудка отпугивает врагов, а сама птица становится легче и начинает бежать быстрее.В случае опасности эта ящерица начинает брызгать кровью из своих глаз. Обычно зона поражения составляет до полутора метров.В случае опасности, это существо выделяет огромное количество слизи, которая забивает жабры хищников, удушая их и позволяя животному скрыться.Личинки этого вида жуков собирают свои экскременты в виде желеобразного вещества и хранят их на своих спинах. Тем временем, хищные осы-паразиты откладывают яйца в теле личинок, а их выводок затем поедает личинку изнутри.Этот вид крабов иногда носит на себе настоящих актиний. Актинии обладают серьезным жалом, таким образом, хищники, угрожающие крабу, получают не только увесистый удар, но и серьезный укус.У человека тоже существует масса защитных механизмов, одним из которых является щекотка. Самые уязвимые места обычно самые чувствительные в отношении щекотки. Когда кто-то или что-то щекочет нас, гипоталамус нашего мозга активизируется, вынуждая нас сражаться не на жизнь, а на смерть.Это самый настоящий супержук! Он сумел приспособиться к ядовитым веществам, вырабатываемым картофелем, которые повреждают пищеварительные системы других насекомых.Помимо огромного носа, эти обезьяны славятся тем, что в случае опасности у них возникает эрекция, и самцы начинают трясти своими пенисами, дабы устрашить противника.