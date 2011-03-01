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Огнемёт против водомёта: кто победит?

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Огнемёт против водомёта: кто победит?

В интернете стремительно набирает популярность ролик на котором пожарные проверяют сможет ли стандартный гидрант справиться с залпом огнемёта.

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