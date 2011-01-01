10 жутких мест, по сравнению с которыми любой фильм ужасов покажется детской сказкой

Лагуна Трак

Дерваза

Афарская котловина

Карьер "Закрытый Ходж"

Намаскаро

Национальный парк Цинжи де Бемараха

Перито-Морено

Голубое озеро

Пещеры Гомантонг

Национальный парк Малиди

Наша планета прекрасно в своём разнообразии, и кроме мест, где от восхищение захватывает дух, есть и такие, которые выглядят, как картины из ночных кошмаров или декорации из фильмов ужасов. В нашем обзоре 10-ка сюрреалистических природных пейзажей, в реальность которых сложно поверить.Лагуна Трук находится у берегов Микронезии. В нетронутых тропических водах находится одно из крупнейших кладбищ кораблей в мире. Во времена Второй мировой войны лагуна Трук была одной из крупнейших баз Японии в южной части Тихого океана. Так продолжалось до февраля 1944 года, когда американские войска начали наступление, и в результате битвы затонуло более 60 кораблей и 275 самолетов. Лагуна окружена грядой коралловых рифов, что защищает ее от океанских течений, поэтому большинство затопленных судов сохранилось практически нетронутыми. Любой дайвер, который не побоится местных акул, сможет увидеть неразорвавшиеся бомбы, ящики с боеприпасами и человеческие скелеты, все еще лежащие на палубах многих кораблей.Дерваза, которую знают как "Врата в ад", - небольшая деревня на севере Туркменистана. Деревушка, расположенная в центре пустыни, в которой живут всего 350 человек, не является популярным туристическим направлением. Тем более, туристов отпугивает тот факт, что возле этой деревни находится 70-метровое отверстие в земле, в котором уже более 40 лет горит огонь. В 1971 году команда геологов, которая искала нефть, наткнулась на огромную подземную пещеру, в которую провалились буровая установка и все оборудование. Обеспокоенные тем, что из пещеры выходили опасные газы, геологи приняли решение поджечь их. Несмотря на то, что предполагалось, что газ потухнет через несколько дней, он горит до сих пор. Уже более полувека.Мир, где земля под ногами постоянно движется, пропасти появляются из ниоткуда, а в любой момент земля просто может провалиться и исчезнуть полностью. Добро пожаловать в Афарскую котловину в Восточной Африке - одно из двух мест на Земле, где срединно-океанический хребет выходит на сушу. Как и предполагает название, середина встречи тектонических плит, где происходит максимальная геологическая активность, как правило, находится в океане. Однако, это место, находится на земле. Всего за два месяца в конце 2005 года, в Афарской котловине произошло 165 землетрясений силой примерно в 3,9 баллов, а меньшие землетрясения происходят почти постоянно. В этом районе находится одно из крупнейших лавовых озер в мире, а геологи считают, что Сомалийский полуостров, в конечном счете, отделится от остальной части континента.Прямо в центре Великобритании находится один из самых жутких объектов, созданных природой. Карьер "Закрытый Ходж" — старый сланцевый карьер, который в последнее время используется только дайверами из-за сети подводных пещер, через которые можно добраться до него. Здесь произошло множество смертей. В 2011 году фотограф Питер Бардсли заметил что-то потрясающее: при спокойной воде надводная часть пещер непостижимым образом похожа на чудовищный плотоядный череп. Половина черепа — это скала, а вторая половина — ее отображение в воде. Но любителей адреналина не останавливают не зловещие символы, ни постоянные туманы, ни то, что температура воды здесь в среднем составляет 6 градусов Цельсия.Намаскаро - область в Исландии, которая расположена у основания одного из многочисленных вулканов в этом районе Наумафьятль. На самом деле, вся область является местом геотермальной активности, и в ней находится один из самых мрачных и тревожных ландшафтов на планете Земля. Здесь повсеместно встречаются сульфараты — бассейны кипящей грязи шириной от 1 до 10 метров. Места между сульфаратами — потрескавшаяся вулканическая порода, через которую из-под земли вырываются гейзеры серы, пара и вулканических газов, которые создают постоянный туман над регионом. Кипящая, исходящая паром земля в сочетании с полным отсутствием растительности придает Намаскаро совершенно неземной вид, из-за которого это место прозвали "Врата в Валгаллу".Мадагаскарский национальный парк является одним из самых странных мест, которое можно увидеть на Земле. Весь парк состоит из леса игольчатых каменных шпилей высотой до 120 метров. Эти скалы были образованы путем размывания водой известняковых пород. В данном месте водятся сотни видов растений и животных, нигде более не встречающиеся на Земле. Мало того, что это место выглядит очень жутко, оно также является недостаточно исследованным. Мало какие ученые осмелились пропутешествовать вглубь леса. Журналист National Geographic описывает, как трудно путешествовать по парку : "Мы протискивались сквозь узкие проходы, оставляя на камнях клочки одежды и снаряжения. Скалы пронзали наши ботинки. Мы просто не смогли зайти очень далеко".Огромный ледник в южной части Аргентины и Чили, площадь которого составляет почти 17000 квадратных километров, является третим по величине источником пресной воды на планете, а также питает 48 меньших ледников. Один из этих ледников — Перито-Морено - мрачный пустырь из снега и осколков льда, который медленно продвигается через озеро Аргентино. Площадь Перито-Морено - 250 квадратных километров, при этом весь ледник изолирован от внешнего мира высокими ледяными пиками и глубокими оврагами. И, как и все ледники, Перито-Морено находтся в основном под водой, на глубине около 170 метров. Наружу выступает 74-метровая стена из льда.Голубое озеро в России - карстовое озеро, в которое не впадает ни один ручей. Голубое озеро питается от серии подводных пещер и проходов. Высокий уровень сероводорода придает озеру яркую голубую окраску, по крайней мере там, куда достает свет. Озеро считают бездонным — хотя предполагаемая глубина оценивается в 250 метров, подводный поток, который подпитывает озеро, до сих пор не был обнаружен. В районе дна находится огромная сеть пещер, а исследователи полагают, что под так называемым дном озера скрывается еще большая система пещер.Сеть пещер в Малайзии является пристанищем миллионов летучих мышей и саланган, мелких птиц. Уютный дом для летучих мышей зачастую описывается как "ад на земле" для всех остальных. Учитывая, что в пещере обитают миллионы летучих мышей, то ее пол покрыт горами гуано в несколько метров толщиной. Но для того, чтобы добраться до гуано, нужно пробиться через целый слой тараканов. Миллионы малазийских тараканов живут в пещерах и питаются гуано летучих мышей. Они ковром покрывают пол и стены. Кроме тараканов, в пещере также встречаются крысы, белые пещерные крабы и тысячи гигантских многоножек.Национальный парк Малиди - одна из самых разнообразных и опасных областей в мире - находится между Андами и рекой Туйчи в Боливии. Опасности подстерегают человека здесь на каждом шагу. Флора здесь не менее опасна, чем фауна. Достаточно лёгкого прикосновения к растениям, чтобы на коже появилась сыпь. А ещё мухи, откладывающие личинок под кожу человека, паразитарные грибки и черви - опасности подстерегают человека повсюду.