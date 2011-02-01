10 самых сумасшедших транспортных проектов в истории

Hyperloop

Пневматическое метро

Аэропорт на крыше

Атомные самолеты

Самолеты-авианосцы DARPA

Проект «Орион»

Космический лифт

Вакуумный поезд

Ithacus

Проект Habakkuk

Периодически в истории появлялись действительно фантастические концепты. Это может показаться невероятным, но многие из них получили реальное воплощение и даже некоторое время функционировали. В нашем обзоре 10-ка самых невероятных транспортных проектов в истории человечества.Проект Hyperloop был разработан группой инженеров и ученых из Лос-Анджелеса. Суть проекта сводится к созданию вакуумных тоннелей, по которым будут двигаться электропоезда. Проект предлагает использовать «магнитные рельсы». К сожалению, затраты энергии на движение таких поездов пока слишком велики.Многие помнят забавный лифт из кинофильма «Люди в черном», который доставлял агентов в специальной капсуле. Очень похожее транспортное средство разрабатывалось в Нью-Йорке в 1870 году. Проект «метро», доставляющего людей по пневматическому коридору в специальной капсуле, финансировал Альфред Эли. К сожалению, из-за обвала фондового рынка в 1873 году проект был свернут.В середине XX века в Нью-Йорке на Манхеттене хотели создать аэропорт на крышах домов. Невероятный и амбициозный проект был свернут, после того, как стала известна сумма вложений в проект – 3 млрд долларов на момент 1946 года, что эквивалентно 36 млрд долларов сегодня. Подумав, инвесторы решили, что земля на Манхеттене не такая дорогая.В годы холодной войны, когда СССР и Запад просто помешались на исследовании «атома», появлялись весьма любопытные образчики техники. Одним из таких стал самолет на атомном реакторе. В США было создано два таких Convair NB-36Hs и XB-70. Конкурентом из СССР был ТУ-119. Ни американский, ни советский аналог не прижились на практике.Американские военные конструкторы всегда любили сложные и дорогие проекты. Одним из таких является проект самолета-авианосца, анонсированный DARPA в конце минувшего года. Впрочем, не стоит забывать о том, что иногда DARPA любит пустить пыль в глаза, рассказав об очередном сенсационном проекте.Один из самых безумных проектов NASA по освоению межзвездного пространства. Смысл проекта сводился к тому, чтобы заставить двигаться космический корабль за счет энергии атомного взрыва. Проще говоря, этот «взрыволет» должен был стрелять атомными ракетами, которые должны были взрываться на дистанции 100 метров от него, и двигаться за счёт силой взрыва.Еще один невероятный проект в области освоения космоса. Космический лифт – это именно лифт, только очень большой с длиной пути в 35 400 км, прямо на орбиту Земли. Использовать этот лифт планировалась для строительства МКС. Фантастика, во всяком случае, при нынешнем развитии технологий.В 1960-е Нью-Йорк и Лондон хотели соединить трансатлантическим вакуумным поездом. Теоритические поезда должны были идти по тоннелю со скоростью около 5000 миль в час! Не сложно догадаться, что в 60-е финансирования на такой проект просто не нашлось.Американский проект Ithacus – яркое свидетельство технологического безумия времен Холодной войны. Его целью было создание гигантской баллистической ракеты, способной за час транспортировать в любую точку Земли до 1 200 солдат НАТО. Позже оказалось, что проще запускать такие ракеты без солдат, но с ядерными боеголовками.Британский конструктор и изобретатель Джеффри Пайк в годы Второй Мировой войны предложил использовать в качестве корпуса для британских авианосцев айсберги. Проект был просто фантастическим, однако из-за сложности реализации и стесненности таких авианосцев в выборе маршрута от проекта отказались.