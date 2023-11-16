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Водоплавающий Boeing Элеоноры Рузвельт

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Boeing Clipper 314 умел летать, плавать и был любимцем первых лиц мировых держав. Именно на летающей лодке в 1943-м году Рузвельт отправился на «Касабланкскую конференцию».
Самолет обладал комфортом настоящего отеля.  Пятизвездочный сервис, ресторан на 14 персон, изысканная кухня, 7 спален и фешенебельные апартаменты для молодоженов — самолет считался абсолютом роскоши в 40-е годы и впечатлил бы даже сегодня. Пассажирский салон располагался на нижней палубе, в то время как экипаж и обслуживающий персонал летели на верхней.

Вот только век самолета оказался крайне непродолжительным. Способность приводняться в конечном итоге вышла боком Boeing 314, так как коммерческую авиацию интересовали самолеты сухопутного базирования. Всего через 4 года компания Boeing Airplane отказалась от самолета, а через 3 года и авиакомпания Pan America. Все летающие лодки были утилизированы, последняя была распилена в 1951 году.


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