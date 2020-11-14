История
Падение Кита Сапсфорда из ниши шасси DC–8 Japan Airlines
Падение Кита Сапсфорда из ниши шасси DC–8 Japan Airlines. Сидней, 24 февраля 1970 г.
За три дня до событий Кит Сапсфорд сбежал из–под опеки психиатрической службы, неведомо как попал в аэропорт и ухитрился спрятаться в ниши шасси самолёта DC–8 Japan Airlines готовящегося к вылету в Токио. Авантюра с заведомо смертельным исходом, таковы были выводы следствия и уникальная фотография на память всему человечеству.
Джон Гилпин, австралийский фотограф, в тот день он не столько фотографировал самолёты, сколько тестировал новую аппаратуру делая снимки самолетов, вылетающих из Сиднея. Гилпин не заметил ничего подозрительного когда делал снимок, а обнаружил это только через неделю после того, как проявил пленку.