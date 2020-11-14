Падение Кита Сапсфорда из ниши шасси DC–8 Japan Airlines. Сидней, 24 февраля 1970 г.За три дня до событий Кит Сапсфорд сбежал из–под опеки психиатрической службы, неведомо как попал в аэропорт и ухитрился спрятаться в ниши шасси самолёта DC–8 Japan Airlines готовящегося к вылету в Токио. Авантюра с заведомо смертельным исходом, таковы были выводы следствия и уникальная фотография на память всему человечеству.Джон Гилпин, австралийский фотограф, в тот день он не столько фотографировал самолёты, сколько тестировал новую аппаратуру делая снимки самолетов, вылетающих из Сиднея. Гилпин не заметил ничего подозрительного когда делал снимок, а обнаружил это только через неделю после того, как проявил пленку.