Ретро картинки или интересная история

Сколько раз видели эту картину, но никогда не задумывались, почему этот казак без рубашки?Художник Илья Репин славился своим тщательным подходом к созданию картин. На его полотнах всё продумано до мелочей. Художник бережно вынашивал идеи своих будущих творений, обдумывая каждого персонажа. Конечно же, это занимало уйму времени. Например, всемирно известная картина «Запорожцы» создавалась в течение 13 лет. Однако результат того стоил!Это полотно можно рассматривать часами, всё время находя новые захватывающие детали. Об истории создания картины «Запорожцы» можно написать целый роман, но сегодня мы сосредоточимся только на одной занимательной детали.Вопрос вот какой. Посмотри на картину и попробуй догадаться, почему казак, который сидит слева от писаря, голый по пояс?Не спеши с ответом, а лучше внимательно рассмотри увеличенный фрагмент картины. Здесь есть подсказка!Ну что, понял уже, почему этот запорожец, единственный среди всех, изображен без рубашки? Тогда сверяй свой ответ с правильным.Ответ. Всё дело в том, что он банкомет, то есть человек, который раздает карты. Присмотрись, рядом с ним нарисована игральная колода! Во времена Запорожской Сечи такие люди традиционно снимали верхнюю одежду, чтобы показать остальным свою честность,Просто диву даешься, насколько серьезно Илья Ефимович Репин относился к своей работе. И если сегодняшняя загадка пришлась тебе по душе, предложи своим друзьям тоже разгадать ее.