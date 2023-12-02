В Болонье вот-вот упадет башня, простоявшая более 900 лет

Эти две башни являются чуть не главной достопримечательностью города. По преданию, их построили две семьи – Азинелли и Гаризенда (башни получили их имена) – спорившие, у кого получится лучше. Время постройки – самое начало 12 века (между 1109 и 1119 гг.), когда у нас был Владимир Мономах, а Москвой в летописях еще и не пахло.



Лучше получилось у Азинелли, потому что башня Гаризенда сразу начала крениться и падать. С тех пор ее подрубали уже два раза, впервые в начале 14 века, когда про нее писал Данте Алигьери: «Вовек не искупить своей вины / Моим глазам: настолько низко пали / Они, что Гаризендой пленены, / Откуда взор охватывает дали»



Высота Гаризенды сейчас составляет всего 48 метров, но она все равно падает и, по прогнозам ученых, может рухнуть в любой момент. Вопрос не «если», а «когда». Власти решили построить вокруг башни железный сеточный купол, чтобы она не разнесла все вокруг.